De VN erkent nu de misdaad van de slavernij, maar alleen erkenning is geen genezing

Ptah Ankh Re Schrijver en medeoprichter van The African Calendar en Dishclosure

Dinsdag bestempelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met 123 landen voor, drie tegen, 52 onthoudingen, de trans-Atlantische slavenhandel tot "de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd." Een historisch moment. En toch.

Nederland onthield zich. Hetzelfde Nederland dat als enig Europees land excuses maakte. Hetzelfde kabinet dat 200 miljoen euro investeerde in "kennis en bewustwording." Maar als het aankomt op een stemming die ruimte opent voor herstelbetalingen, dan zwijgt Den Haag.

Nederland onthoudt zich. Niet alleen van een stem maar, zo lijkt het, ook van een volledig geheugen. Ze hebben er, zou Rutte zeggen, geen actieve herinnering aan. Ik ken de grammatica van dit zwijgen. Ik ben nakomeling van wat doorgaans wordt aangeduid als "tot slaaf gemaakten", maar wat ik liever omschrijf als de allesomvattende mens: mensen wier geschiedenis meerdere werelden, talen en systemen omvat, en wier erfenis verder reikt dan de ketens die men hen oplegde. Arubaans, Surinaams, wortelend in een geschiedenis die men liever als afgesloten beschouwt.

Geld is niet het antwoord. Maar het is ook niet de vraag.

Het debat over herstelbetalingen dreigt opnieuw vast te lopen in juridische en politieke complexiteit, en die complexiteit is niet denkbeeldig. Internationaal recht werkt niet met terugwerkende kracht. Staten zijn voorzichtig met precedenten. Dat begrijp ik. Maar dat begrip ontheft niemand van de verplichting om eerlijk te zijn over wat er werkelijk speelt.

Want de diepere vraag, die ik verder uitwerk in mijn onlangs verschenen boek Sleutels van Her-innering, is niet hoeveel een mensenleven waard is. De vraag is: wat heeft 400+ jaar systematische ontmenselijking gedaan met de structuren die wij vandaag de dag erfden? Met de arbeidsmarkt, waar mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achternaam aantoonbaar minder vaak worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zoals herhaaldelijk aangetoond in onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau? Met het onderwijs, waar kinderen van Afrikaanse afkomst systematisch lager worden ingeschat? Met het beleid, dat over ons gaat maar zelden mét ons wordt gemaakt?

Dát is de doorwerking van de slavernij. Als meetbare realiteit.

Het meest hardnekkige rookgordijn: "geen hiërarchie van gruweldaden"

Een vaak gehoord argument, onder andere van het Verenigd Koninkrijk, klinkt op het eerste gezicht nobel: "Geen enkele reeks gruweldaden mag als belangrijker of minder belangrijk worden beschouwd dan een andere." Ik neem dit argument serieus. De zorg erachter is begrijpelijk: leed mag niet worden gebruikt om leed te relativeren. Niemand wil dat slachtoffers van verschillende misdaden tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat is een oprechte waarde.

Maar hier schiet het argument tekort, en dat is precies waar de VN-resolutie op wijst. De trans-Atlantische slavenhandel onderscheidt zich op vier feitelijke punten die weinig directe historische parallellen kennen. Ten eerste de duur: meer dan drie eeuwen, ononderbroken. Ten tweede de schaal: twaalf miljoen mensen geroofd uit een heel continent, verscheept over oceanen, verhandeld als handelswaar. Ten derde de juridische verankering: slavernij was niet alleen gedoogd maar actief beschermd door de wetten van Europese staten en hun koloniën. En ten vierde, het meest verraderlijke, de erfelijkheid: wie als slaaf werd geboren, was slaaf. Generatie op generatie. Dat was geen uitzondering op het systeem. Dat is het systeem.

Dit erkennen is geen oordeel over het leed van anderen. Het is het benoemen van een historische werkelijkheid. Een arts die vaststelt dat de ene ziekte ernstiger is dan de andere, speelt geen patiënten tegen elkaar uit. Hij doet zijn werk. Wie dat onderscheid weigert te maken, dreigt feiten naar de achtergrond te schuiven uit angst voor een moreel ongemak. En dat ongemak is precies wat de resolutie vraagt ons te dragen.

Nederland: excuses zonder geheugen

Koning Willem-Alexander bood excuses aan. Premier Rutte ook. Herdenkingen kwamen. Musea. Projecten. Maar de structuren bleven intact. De onthouding bij de VN-stemming legt iets bloot dat de excuses verborgen hielden: Nederland erkent de misdaad als verleden, maar lijkt de gevolgen niet te willen erkennen als heden. Dat oogt minder als een vergissing en meer als een politieke keuze.

Actieve herinnering, zou betekenen: de gevolgen in kaart brengen, benoemen wie er vandaag nog de prijs van betaalt, en bereid zijn daar iets aan te doen. In plaats daarvan onthoudt Nederland zich. Van een stem. En van een volledig geheugen.

De VN heeft gesproken. Wat nu?

De Ghanese president Mahama noemde de resolutie een stap richting "genezing en gerechtigheid." Dat klopt. Maar genezing begint niet in een vergaderzaal. Ze begint concreet. In scholen die eerlijk lesgeven over wat er is gebeurd, niet als randnoot in de geschiedenisles, maar als centraal hoofdstuk. In arbeidsmarktbeleid dat discriminatie niet alleen verbiedt maar actief bestrijdt. In stadsdeelcommissies die nazaten van de allesomvattende mens niet alleen uitnodigen als symbool maar betrekken als gelijkwaardige partners in beleid. In een overheid die "actieve herinnering" niet gebruikt als retorisch sieraad, maar als beleidsbeginsel. En het begint bij onszelf. Bij het terugvorderen van de kennis over onze eigen oorsprong als fundament voor gelijkwaardigheid vandaag.

De wereld heeft gesproken. Nu is het aan Nederland om te kiezen: onthoudt het zich opnieuw, of herinnert het zich eindelijk?