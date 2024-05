De verzuring voorbij

Op de sociale media wordt van linkse politici vaak een karikatuur gegeven. Timmermans is een tuinkabouter, Jetten een vluchtelingenknuffelaar en Dassen een eurofiel. Journalisten worden regelmatig weggezet als linkse stemmingmakers. De afzenders zetten er meestal gefingeerde namen onder. Intussen krijgt politiek rechts alle ruimte op de commerciële zenders, en ook in praatprogramma’s bij een aantal publieke omroepen. Wilders krijgt de ruimte om Timmermans te verwijten dat hij tonnen wachtgeld krijgt als dezelfde Timmermans Wilders erop aanspreekt dat een zieke vrouw die van een uitkering moet leven niet geholpen is met het afschaffen van het eigen risico, dan haalt iedereen zijn schouders op. Als Yeşilgöz wordt aangesproken op haar valse voorstelling van zaken omtrent de gezinshereniging van asielzoekers of als de BBB een slechter akkoord heeft bereikt voor de boeren omdat er 15 miljard uit het transitiefonds verdwijnt, wordt linkse woordvoerders verweten dat ze zo zuur reageren. Terwijl rechts zonder blikken of blozen wegkomt met loze beloften. Je zou er moedeloos worden. Het is voor Wilders ondanks 2,1 miljoen kiezers een hele klus om een nieuwe premier te vinden, maar dat wordt dan weer geframed op sociale media als een complot van de linkse elite tegen Plasterk, Keijzer of Van Strien.

Misschien is het verstandig om gewoon oppositie te voeren tegen deze nieuwe coalitie. De middenpartijen kunnen ook wat leren van Wilders en van der Plas, het gaat niet over juistheid van beweringen maar om de emotie die je weet op te roepen. Links mag dus meer aandacht besteden aan haar breedsprakigheid en nuances bij het presenteren van belangrijke uitgangspunten. Maak een duidelijke keuze uit waar je echt voor wil gaan, en bedenk dat veel mensen wars zijn van gedram over het milieu of van het Europese perspectief. Mensen willen geen gier of drugs in hun drinkwater maar wel goede zorg, een betaalbare woning en een salaris om van rond te komen. Kortom weer leren om oppositie te voeren met duidelijke en begrijpelijke taal die de essentie weergeeft. Als er kritiek wordt geleverd op de rechtse onbetrouwbaarheid moet niet worden geschroomd om er met gestrekt been in te gaan. Durf te zeggen dat Wilders alleen voor de bühne sociaal is en zijn kiezers in de kou laat staan, dat Yeşilgöz liegt en dat Van der Plas de boeren een loer draait.