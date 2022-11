De valse balans over Palestina in de media

En wie gelooft dat de waarheid altijd in het midden ligt, doet de golden mean fallacy (argumentum ad temperantiam). Filosoof Bruce N. Waller zegt in het boek ‘Critical Thinking’: ‘There are two clear reasons why golden mean arguments are fallacious. First, the moderate position may be (and often is) simply false: An extreme position is frequently the correct one. [En]...It is possible to use golden mean arguments to argue for almost any position, even contradictory ones. (And any argument form that can yield contradictory conclusions is obviously doing something wrong.)’