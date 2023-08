De uittocht van Kamerleden toont de noodzaak tot verandering

1 aug. 2023 - 12:46

Hoe het in de gemeente zit waar de auteur actief is voor D66 weet ik niet. Meestal zijn de onderlinge verhoudingen daar veel beter dan in Den Haag. In de landelijke politiek is zijn partij een van de koplopers als het gaat om datgene waar hij hier terecht op wijst. Denk maar aan de roddel over het drankgebruik van Remkes en zo kan ik inmiddels helaas nog heel veel meer voorbeelden geven zoals de acties van de kamervoorzitter of het weglopen van alle kamerleden van de coalitie bij een stemming. Maar ik wil hier D66 niet alle eer geven. De roep om tribunalen of het roepen dat alles een groot complot is draagt ook niet bij aan een goede sfeer in de kamer. Het moet anders. Daar zijn we het snel over eens. Wat dat betreft is het misschien zelfs wel goed dat er nu zo veel kamerleden vertrekken. Van veel vind ik het best jammer overigens. Zo was ik vandaag best teleurgesteld dat een man als Nijboer vertrekt. Er is ook hoop. Zo vind ik het goed om te zien dat de totale overwinning van BBB leidt tot juist veel verschillende combinaties in de provincies. Er wordt duidelijk een hand uitgestoken en vaak ook aanvaard.