De Tweede Kamer als duiventil

Er speelt namelijk meer. Dit zijn geen incidenteel vertrekkende Kamerleden die toevallig meer tijd aan hun gezin willen besteden of toevallig een baan als lobbyist aantrekkelijker vinden dan de rol van volksvertegenwoordiger. Ook de medewerkers in de Tweede Kamer hebben het zwaar, zo bleek ook deze week uit de aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag van het huidige presidium , na meldingen over ex-Kamervoorzitter Arib (PvdA). We kunnen concluderen dat ons parlement misschien niet de fijnste werkplek is.

De werkdruk in de Tweede Kamer is hoog. De debatten gaan soms tot in de nacht door, er wordt een record aan moties ingediend en er wordt een boel verwacht van Kamerleden door partij, media en de kiezer. Simpel gezegd, de bestuurscultuur is verrot. Ondertussen is de ondersteuning van Kamerleden al jaren ondermaats en Simon Otjes concludeerde in 2020 al dat ons parlement eigenlijk te weinig Kamerleden heeft.

Met het vroegtijdige vertrek van Kamerleden wordt niet alleen het aanzien van de Kamer aangetast, maar kan ook een probleem met ervaring binnen de fracties ontstaan. Daarom is het belangrijk om nu wat te gaan doen. Het idee in Den Haag is dat het te veel over henzelf gaat in de Tweede Kamer, en hoewel ik ook vind dat het meer over het daadwerkelijk oplossen van problemen moet gaan in de politiek, zie ik ook weinig vooruitgang sinds het twee jaar geleden ging over de ¨nieuwe bestuurscultuur¨. Misschien moeten we het juist hebben over de Tweede Kamer en ons politiek bestel. Uiteindelijk leven we allemaal samen in het Huis van Thorbecke. Wanneer er scheurtjes in de muur ontstaan, investeer ik liever in versteviging dan in verdere afbraak.