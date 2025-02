De übermensch van tech titanen als Musk Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Wetten zijn slechts afspraken waarmee inferieure mensen superieure mannen in toom houden. Maar als laatstgenoemden hun superieure intelligentie, moed en kracht vrij ontplooien, de morele ketens verbreken en zich ontpoppen als meesters dan schittert het recht van de natuur. Aldus Callicles, die in Plato's dialoog Gorgias de oligarchische visie verwoordt. En beschouwd wordt als vroege voorloper van Friedrich Nietzsche, die God doodverklaarde en verving door de übermensch.

Volgens de Duitse filosoof lag de zin van de wereldgeschiedenis niet in een op algemeen welzijn gerichte sociaaldemocratie maar in de succesvolle ontplooiing van grote persoonlijkheden. Het menselijke roofdier, voor wie alleen macht waarde heeft, dat ‘prachtige blonde beest, gretig, wellustig op zoek naar buit en zege.' Alias Prins Vogelvrij die ongehinderd door wetten en moraal moest kunnen spelen en experimenteren. Die nietszontziend moest overweldigen en vernietigen om te kunnen heersen en scheppen.

Toch zou Nietzsche uiteindelijk ook voor zijn eigen machtsfantasieën waarschuwen: ’Een dosis ironische distantie lijkt me een heel wat intelligentere houding tegenover mij.' Al was die waarschuwing aan Hitler niet besteedt.

Evenmin aan de tech titanen en durfkapitalisten Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Paypal co-stichter Peter Thiel, webbbrowser ontwerper Marc Andreessen en Witte Huis AI& crypto-tsaar David Sacks, die samen met Donald Trump het ruime sop kozen. Als gaven ze gehoor aan Nietzsche’s oproep om het übermenschelijk avontuur van de onbeperkte vrijheid aan te gaan: ’onze zee ligt weer voor ons open, misschien was er nooit eerder een zo open zee.’

En het is niet slechts omdat Trump hen in ruil voor donaties aan zijn presidentscampagne belastingverlaging, deregulering en overheidscontracten beloofde, dat ze met hem uitvaren. Maar vooral ook omdat zij dit als uitgelezen kans beschouwen ambities te realiseren die anders dan MAGA niet gericht zijn op herstel van een ’groots’ nationaal verleden maar op de toekomst van de mensheid. Bezos en Musk streven immers naar ruimtekolonisatie zodat de mens een multiplanetaire soort wordt. Volgens Musk is er geen alternatief, als de mens op aarde blijft zal er uiteindelijk een doomsday event plaatsvinden dat tot uitsterving leidt.

Vandaar dus zijn SpaceX project dat een menselijke kolonie op Mars tot doel heeft. En daar overleving van de soort de allerhoogste prioriteit geniet heiligt die uitzonderlijke volmachten waardoor de reddingsmissie ongehinderd kan worden uitgevoerd. Democratie, rechtstaat, regelgeving en morele codes zullen moeten wijken ten bate van de reddende superhelden die de verpersoonlijking zijn van het algemene belang van de mensheid.

Kortom alles voor de mensheid maar niets door de mensheid. Zoals zelfverklaard groot Nietzsche-fan Peter Thiel schreef : ‘Ik geloof niet langer dat vrijheid en democratie samengaan’. Immers, niet de ’onnadenkende demos’ maar alleen innovatieve technologie kan keuzevrijheid veiligstellen. Een taak waarvoor hij evenals zelfverklaard ‘free speech absolutist’ Musk blijkbaar in de wieg is gelegd, beiden groeiden namelijk op in apartheidsstaat Zuid-Afrika, in het al of niet bewuste geloof tot het meesterras te behoren.

Wellicht is het ook niet vreemd dat de tech bros zich tevens bezighouden met de schepping van een nieuwe mens in de vorm van een transhumane symbiose tussen menselijke hersenen en kunstmatige intelligentie. Zo voert het mede door Musk opgerichte augmented intelligence bedrijf Neuralink reeds mensproeven uit met hersen-implantaten die met een computer zijn verbonden. Met verbluffende resultaten, zo blijkt een volledig verlamde proefpersoon inmiddels in staat met zijn gedachten draadloos een computer aan te sturen.

Ook dit past binnen het can-do geloof in onbegrensde mogelijkheden en maakbaarheid, de opmars naar steeds nieuwere frontiers die moet leiden tot vergaande postbiologische onafhankelijkheid. En uiteindelijk naar het eeuwig leven, te beginnen bij dat van een elite van supermensexemplaren die verlost zijn van de menselijke conditie.

Intelligentietoename, mede door middel van AI, is de universele probleemoplosser, aldus Marc Andreessen in zijn ”Techno-Optimistische Manifest ’’. Wel moet dan eerst de vijand worden overwonnen: Nietzsche’s Laatste Mens. Het kleine, tamme huis- en kuddedier dat zo tevreden is dat het geen uitdagingen meer aangaat en er volgens Andreessen bovendien ethische ‘zombie-ideeën’ op na houdt die de komst van de technologische supermens belemmeren.

Enige twijfel valt in zijn manische hymne aan de techniek, aan ‘’de eros van de trein tot aan die van de atoomsplitsing’, niet te bespeuren. Alsof de totale catastrofes van de moderniteit, toen de techniek zich in dienst stelde van de moordzucht niet hebben plaatsgevonden. Terwijl er slechts één verdediging bestaat tegen herhaling van zo’n beschavingsbreuk: blijven herinneren en rekening houden met worst case scenario’s, zoals gebruikelijk bij rampenbestrijding.

Zelfs een bezoek aan Auschwitz bracht ook Musk niet tot inzicht. Zie zijn vermeende Hitlergroet op Trumps inauguratiefeest en steun aan de Duitse AfD, hoewel partijprominenten zich van nazi-retoriek bedienden. ‘Er ligt teveel focus op schuld in het verleden, en we moeten dat achter ons laten,’ speechte hij via een videoverbinding op een AfD verkiezingsbijeenkomst.

Amerikaans vice-president en Peter Thiel stroman Vance schaarde zich vrijdag op de Veiligheidsconferentie van München eveneens achter Europees extreemrechts. Bovendien papegaaide hij de Russische extreemrechtse ideoloog en cheerleader voor de oorlog tegen Oekraine Aleksandr Doegin. Die in een interview met Tucker Carlson zei dat er in het woke Westen feitelijk geen keuzevrijheid meer bestaat, aangezien het liberalisme totalitair is geworden.

Niet Rusland en China vormen het grootste gevaar voor de Europese veiligheid maar het democratisch verval in Europa zelf, stelde Vance. Dat bleek volgens hem ondermeer uit de annulering van de overwinning van een pro-Russische kandidaat tijdens de eerste ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen op grond van mogelijke Russische inmenging. Bovendien was de censuur in Europa vergelijkbaar met die in de totalitaire Sovjet-Unie, getuige de boetes voor een Zweedse christelijke Koranverbrander en een Britse anti-abortus activist, het Europees immigratiebeleid dat de wens van het volk negeert en de moderatie op social media platforms.

Onderliggende boodschap: Musk moet zijn X-hetzes, waarmee hij miljoenen volgers opzweept en geestverwanten aan de macht helpt, ook in Europa ongecensureerd kunnen voeren. En ja hoor, Vance, die een dag eerder concentratiekamp Dachau bezocht, riep vervolgens op tot het neerhalen van de firewall tegen ’de stem van het volk’. Een onmiskenbare toespeling op de uitsluiting van de AfD door andere partijen. Een Amerikaanse steunverklaring, let wel vlak voor de Duitse verkiezingen, aan een partij waarin niet alleen nazi-gedachtegoed rondwaart maar die ook pro-Russisch is, terwijl minstens tien leden nauwe banden met Moskou onderhouden.

Terwijl Vance namens de tech titanen de Europese liberale democratie geselde en zich dus aansloot bij Rusland en China, was Musk al volop in de weer om de VS in autocratische en oligarchische richting te sturen. Middels DOGE, zijn zelfbedachte departement voor overheidsefficiëntie, dat federale instituties doorlicht op fraude, geldverkwisting en misbruik, maar in de praktijk neerkomt op een totale Blitzkrieg tegen de Amerikaanse overheid. Uitgevoerd door jeugdige stormtroepen, jongens die eerder racistische posts plaatsten op social media, of met bijnamen als ‘Big Balls , die ingrijpend choppen in personeelsbestanden, budgets en programma’s. Terwijl hun speciale operatie onder leiding van de ‘speciale regerings-employee’ gevrijwaard schijnt van enige verantwoordingsplicht.

Vooral DOGE’s ontmanteling van USAID, ‘s werelds grootste hulporganisatie, door Musk als ‘crimineel’ bestempeld, heeft wereldwijde rampzalige gevolgen. Ondermeer voor PEPFAR, dat miljoenen mensen met HIV dankzij medicatie al 20 jaar in leven houdt en wel het meest succesvolle buitenlandse hulpprogramma in de geschiedenis wordt genoemd.

Hoewel de Amerikaanse regering bij nader inzien een vrijstelling afgaf voor levensreddende medicijnen, geldt dat niet voor preventieve middelen en HIV-tests. Bovendien zijn er meldingen dat mensen zelfs hun HIV-medicijnen niet meer krijgen waardoor hun immuunsysteem verzwakt, het virus resistente stammen ontwikkelt en opportunistische ziekten als schimmelinfecties, longontsteking, salmonella en tuberculose zich eveneens verder verspreiden.

Vooral vrouwen en meisjes die in veel ontwikkelingslanden vatbaarder zijn voor HIV en malaria zullen worden getroffen. Of is meisjes pesten soms de bedoeling van Musk’s ‘stoere’ jongensclub en hun heilige kruistocht tegen het bureaucratische beest? Is dit soms hun initiatieritueel in de elite van de ”hoog T alfamannetjes’’ die als enigen zelf kunnen nadenken en dus een “Republiek” zouden moeten besturen, aldus de post die Musk op X deelde ? Wanen zij zich nu helden van de manosfeer?

Ook DARTs, het Amerikaanse Disaster Response Team kan niet langer functioneren, immers blijkbaar ook crimineel. Werd ondermeer ingezet in de ergste noodsituaties, zoals de aardbeving in Haïti in 2010, de aardbeving en tsunami in Japan in 2011 die de kerncentrale in Fukushima deed instorten, de oorlogen in Irak en Syrië en was tot voor kort operationeel in Afghanistan, Gaza, Soedan en Oekraïne.

Kortom de kans is levensgroot dat veel mensen door toedoen van de christelijk nationalistische pro-life regering zullen sterven. Toen een federaal rechter het ontslag van USAID-employees tijdelijk blokkeerde noemde Musk dat “ een juridische coup tegen de democratie” en riep hij tot diens afzetting op.