Poetin-fluisteraar praat niet over imperialistische oorlog maar opent de aanval op transgenders Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

Zeven maanden getreuzel in het Huis van Afgevaardigden over het Amerikaanse hulppakket voor Oekraïne stelde Rusland in staat militaire overwinningen te boeken waardoor duizenden Oekraïners op de vlucht sloegen. Volgens twee Republikeinen, afgevaardigde Ken Buck en senator Mitt Romney, werd het felle verzet tegen de hulp, door wat de ‘Poetin-vleugel’ is genoemd, aangewakkerd door voormalig Fox News-anchor Tucker Carlson, die nu zijn eigen show presenteert op X, voormalig Twitter. “Carlson zette dit in gang en veel activisten hebben het opgepikt,” vertelde Buck in september aan de Amerikaanse nieuwswebsite The Daily Beast. Romney viel hem bij: “Zodra Carlson het zei en Trump hem napraatte, sprongen de Trumpy individuen aan boord.”

Vermoedelijk als beloning voor zijn invloedrijke kritiek op de Oekraïne-hulp oogstte Carlson in februari een interview met Poetin, die er een “geschiedenisles” van maakte, die door Yale-historicus Timothy Snyder zorgvuldig werd gedemonteerd als mythisch denken dat genocide rechtvaardigt. Op 30 april gaf Carlson ook een interview vrij met de Russische extreemrechtse ideoloog en ultranationalistische cheerleader voor de oorlog tegen Oekraïne Aleksandr Doegin, wiens dochter Daria - zoals de X-host vermeldde - in 2023 werd gedood door een door de Amerikaanse inlichtingendienst aan Kyiv toegeschreven autobom. De oorlog kwam echter helemaal niet ter sprake en Doegin werd ook niets gevraagd over het feit dat hij al in 2014 het doden van zoveel mogelijk Oekraïners had gepromoot. De Russische flagrante schendingen van het internationaal recht werden niet aan de orde gesteld.

In plaats daarvan mocht Doegin verklaren waarom westerse landen in staat van beroering verkeren en zelfs op een “zelfdestructief” spoor zitten. Alle problemen waren begonnen met het individualisme, dat geleid had tot de bevrijding van elke vorm van collectieve identiteit, of het nu ging om kerk, rijk of staat. Waarna het liberalisme zijn eindstation bereikte met de bevrijding van de genderidentiteit, oftewel de bevrijding van het mens-zijn. “Want nu kan men in het Westen de sekse kiezen die men wil, wat betekent dat mens-zijn optioneel is, men kan kiezen om mens te zijn of niet”, betoogde Doegin.

“Dit is onmiskenbaar gaande en afschuwelijk”, reageerde Carlson, geheel instemmend met het ontmenselijkende beeld van transgenders als bedreiging voor de mensheid, hoewel transgenders minder dan 1% van de wereldbevolking uitmaken en niet minder menselijk zijn dan ieder ander op de planeet.

Doegin onthulde verder dat er in het Westen feitelijk zelfs geen keuzevrijheid meer bestaat. Het klassieke liberalisme is veranderd in wokisme, het voorschrift om modern, de plicht om links-liberaal te zijn. Zodoende is het liberalisme totalitair geworden: “of je bent progressief of we cancellen je”.

Toch zal deze afschuwelijke wereldwijde progressieve agenda, die alles wat traditioneel is wil vernietigen, niet verwezenlijkt worden, aangezien Poetin zichzelf heeft opgeworpen als verdediger van traditionele waarden en bovendien over het nucleaire wapen beschikt, zo concludeerde Doegin.

Blijkbaar scheen de neo-Eurasianistische ideoloog, die droomt van een door Rusland geleid Groot-Euraziatisch rijk dat zich uitstrekt van Vladivostok tot Lissabon, niet op de hoogte van het feit dat transgenders geen modern en exclusief westers fenomeen zijn.

Zo wordt Vishnu, beschermer van het universum en een van de belangrijkste goden van het hindoeïsme, afgebeeld als genderfluïde. Al eeuwen voor Christus erkenden zowel de Veda’s als de Hindoeïstische wet drie geslachten. Hijira's, zoals ze worden genoemd, bekleedden ook in de islamitische wereld aan koninklijke hoven en in religieuze instituties belangrijke posities. Het was in feite het Britse koloniale bestuur in India dat transgenders criminaliseerde en hen burgerrechten ontzegde. In 2009 echter stonden de Indiase verkiezingsautoriteiten interseksuelen en transseksuelen een zogenaamde onafhankelijke identiteit toe op de kiezerslijsten van het land. Tot dan werden zij daarop aangeduid als man of vrouw. In 2014 verleende het Indiase Hooggerechtshof transseksuelen en transgenders het recht zelf hun geslacht te bepalen.

Uitspraken van juridische instellingen van ’s werelds grootste democratie komen dus overeen met een van de meest fundamentele teksten van het humanisme, De Hominis Dignitate (Over de Menselijke Waardigheid, 1486), van Pico della Mirandola, waarin hij redeneerde dat de mens het enige schepsel is aan wie God de vrijheid heeft gegeven zichzelf te modelleren.

De illegale imperialistische oorlog tegen Oekraïne aankleden als wereldwijde strijd voor de verdediging van traditionele familiewaarden tegen genderneutrale toiletten is natuurlijk een travestie. Het duizelingwekkende aantal oorlogsmisdaden in de vorm van bombardementen op burgerdoelen - waaronder ziekenhuizen, scholen, musea en energie infrastructuur - , standrechtelijke executies, martelingen, verkrachtingen, ontvoeringen en deportaties van Oekraïense kinderen spreekt boekdelen en dompelt talloze families in diepe rouw. Hetzelfde geldt voor families van Russische soldaten die zijn geofferd als kanonnenvoer.

Hoewel propagandist van imperialistische en genocidale verovering, werd Doegin aan de Amerikaanse kijker gepresenteerd als bondgenoot in de extreemrechtse culturele oorlog tegen het liberalisme. “Als zij geen persvrijheid hadden, zouden wij die voor hen moeten uitvinden”, zei KGB-generaal Ivan Ivanovitsj Agayants al in de jaren zestig, na een lange carrière in propaganda en dezinformatsiya. Toch zou hij niet hebben durven dromen van zoiets als social media, van cyberwarriors, trollen, bots, influencers en assets als Tucker Carlson.