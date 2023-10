De Telegraaf misleidt en zorgt zo voor moslimhaat en polarisatie

De Telegraaf misleidt weer eens, laat De Marker zien. Boven een artikel over de man die Tim Hofman wilde vermoorden, kopt de krant van wakker Nederland: “Verdachte (41) die Tim Hofman wilde doodschieten had briefje ‘namens Al-Qaida’”. Een misleidende kop, omdat de man niet bij Al-Qaida zit en dat briefje alleen maar bij zich had om te intimideren.