De Telegraaf jarenlang voor de gek gehouden door boze-brievenschrijver Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • Bewaren

In maart trapte De Telegraaf in een AI-foto en een hoax over niet-bestaande evacuatievluchten uit Dubai, in april voerde Telegraaf-kopstuk Wierd Duk een met AI geschreven lezersreactie op als bewijs dat hij de stemming in het land als geen ander aanvoelt en deze maand moet de hoofdredactie van De Telegraaf toegeven dat de krant al tientallen brieven heeft geplaatst afkomstig van een lezer die een valse naam gebruikt.

De briefschrijver, die zich bedient van de niet-bestaande naam K. Laheye, trok vorige week de aandacht met een brief waarin hij schreef dat hij de aanslag op het D66-partijkantoor wel begreep. “Wie niet horen wilt, moet het uiteindelijk voelen.” De Telegraaf besloot het epistel een prominente plaats op de site te geven. Volkskrant-columnist Sander Schimmelpenninck vertrouwde de zaak niet. Hij schreef:

“Er bestaat in Nederland helemaal niemand met de naam ‘K. Laheye’. Dat betekent dus dat de krant een brief onder pseudoniem publiceert, of de brief zelf geschreven heeft. Ik neig naar dat laatste; er werden sinds 2020 meer dan zeventig brieven van ‘K. Laheye’ gepubliceerd door De Telegraaf. Van klimaat, asiel en slavernijexcuses tot de boer; de zeer breed geïnteresseerde heer of mevrouw Laheye maakt zich geheel toevallig precies over dezelfde zaken druk als De Telegraaf zelf!”

Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Ullah erkent nu tegenover de Volkskrant dat hij nauwelijks een idee heeft wie er verantwoordelijk is voor de brieven van K. Laheye. Dat de man onder een valse naam brieven plaatste, was blijkbaar geen enkel probleem. Ullah: “Omdat hij nu zo onder een vergrootglas ligt, hebben we contact met hem gezocht vandaag, maar nog geen antwoord gekregen. Als ik de naam uit zijn e-mailadres google, dan zie ik dat hij een bestaande man is.”

Omdat De Telegraaf nooit toegeeft dat de krant een fout heeft gemaakt, weigert Ullah ook nu het boetekleed aan te trekken. In plaats daarvan slaat hij als een bezetene om zich heen en verwijt hij Schimmelpenninck “olie op het vuur” te gooien.