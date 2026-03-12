Telegraaf trapt in AI-foto en hoax over niet-bestaande evacuatievluchten Dubai Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 590 keer bekeken • Bewaren

De Telegraaf is weer eens in een hoax getrapt, onthult het onderzoekscollectief Bellingcat. De krant van wakker Nederland publiceerde een interview met Tamara Harema, een vrouw die beweerde dat ze evacuatievluchten vanuit Dubai organiseerde. Tegen betaling van 1600 euro kon je het emiraat via haar ontvluchten. Het verhaal paste mooi in de Telegraaf-overtuiging dat de overheid niets kan.

Bellingcat ontdekte verscheidene dubieuze elementen in het Telegraaf-verhaal. Zo werd het artikel geïllustreerd met een foto van Harema die bij nadere beschouwing generative AI-elementen blijkt te bevatten. De locatie waarvandaan de foto is gemaakt, lijkt niet te bestaan. En dat geldt mogelijk ook voor de vrouw op de foto. Bellingcat schrijft: “Er kon geen enkel spoor worden gevonden van een persoon die overeenkwam met Harema's gezicht of profiel.”

De in het artikel genoemde vluchten blijken nooit te zijn vertrokken.

“Volgens Flightradar24 vertrokken er op 7 en 8 maart meerdere A321's vanuit Muscat, maar geen enkele met bestemming Nederland. De enige vliegtuigen die vanuit Muscat in Amsterdam aankwamen, waren ofwel door de overheid georganiseerde repatriëringsvluchten of reguliere vluchten van Oman Air, en geen van deze was een Airbus A321.”