De stad Den Haag gaat door met zich belachelijk maken Opinie Gisteren • leestijd 3 minuten • 1431 keer bekeken • Bewaren

Richard de Mos probeert garen te spinnen bij de middenstandershysterie.

De Haagse middenstanders die voor duur geld hun winkel lieten dichttimmeren, krijgen nu de rekening binnen van de aannemer. Ook zien ze hoeveel omzet ze verloren. Dat is een aanzienlijk bedrag.

Het is natuurlijk niet prettig voor jezelf toe te moeten geven dat dit allemaal je eigen schuld is: dat je bent opgejut door je eigen vooroordelen, zenuwachtige berichtgeving in de media en de sfeer die bepaalde politici in het land scheppen.

Moet je net de zelfbenoemde redder van Den Haag, weer wethouder Richard de Mos hebben. Hij wil de schade op de daders verhalen. Dat zijn degenen die de oproepen op de sociale media plaatsten om afgelopen zaterdag de binnenstad te plunderen. Daar hebben we de afgelopen dagen op diezelfde sociale media heel veel over gelezen. Bijvoorbeeld op plekken die veel worden bezocht door de harde kern, waarachter zich de hooligans van ADO verschuilen. Maar de echte oproepen waren met een lantaarntje te zoeken. Er is in Middelburg (!) met veel aplomb een jongetje van 16 door gehelmde agenten tegen de grond gewerkt, die blijkbaar zo'n oproepje had geplaatst. Hij werd geblinddoekt afgevoerd, zoals ik al op Joop berichtte.

De ordehandhavers van Den Haag kunnen natuurlijk evenmin toegeven dat zij voor niks een heel veiligheidsapparaat lieten uitrukken. Ze houden de geruchtenmachine rond de oproepen zorgvuldig in stand. Wethouder De Mos tegen de NOS: "Maar daarmee is de kous niet af. Het is toch van de zotte dat hardwerkende ondernemers hun winkels moeten barricaderen omdat figuren op het internet oproepen om de boel kort en klein te slaan?" Hij voegde daaraan toe: "Waarom zou de rekening bij de ondernemers moeten blijven liggen?"

Bij de politie bijvoorbeeld. Die riep, aldus nog steeds de NOS, de klanten op zaterdag niet naar het centrum te komen. Dat lijkt effect te hebben gehad. Die conclusie wordt echter niet getrokken. Integendeel, de vermeende protesten zijn nu onderdeel van de extreem rechtse propaganda in Nederland. Richard de Mos probeert er al garen bij te spinnen. Die zogenaamde dreiging is een prachtig middel om de aandacht af te leiden van het feit dat zijn populistisch gezwets kapot loopt op de harde feiten, nu er van hem daadwerkelijk beleid wordt verwacht.

Voorlopig gaat de stad Den Haag derhalve door met zich belachelijk maken. Het is tegenwoordig vroeg donker. Wat zijn dat voor schaduwen op straat? Zijn dat des casseurs hollandais, vermomd als pizzabezorgers, als islamitische pizzabezorgers met onder hun t-shirt aan een touwtje het embleem van de Moslim Broederschap?

De sociale media staan er immers vol mee, met hun oproepen. De tante van mijn neef heeft ze zelf gezien.

Daar kun je stemmen mee winnen voor de volgende keer als politicus van de rancune. De Mos gaat je voor.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als die rond het UWV en het Groninger aardgas.

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