De rol van de Israëlische regering in de opkomst van Hamas, een ongemakkelijke waarheid Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 345 keer bekeken • bewaren

Al decennialang woedt het conflict tussen Israël en Hamas, waarbij beide partijen verwikkeld zijn in een spiraal van geweld en wraak. Maar wat als ik je vertel dat er een schimmige geschiedenis is van Israël's betrokkenheid bij de opkomst van Hamas? Het is een ongemakkelijke waarheid die we niet uit de weg mogen gaan.

In de jaren 1980 domineerden seculiere en nationalistische bewegingen zoals de PLO en Fatah het Palestijnse verzet tegen Israël. Maar toen ontstond Hamas, officieel opgericht door leden van de diepgelovige Moslimbroederschap. Wat echter minder bekend is, is dat Israël in die tijd Hamas beschouwde als een middel om verdeeldheid te zaaien onder de Palestijnen. Volgens Israëlische en Amerikaanse bronnen zag Israël Hamas als een instrument om de macht van de seculiere PLO van Yasser Arafat te beteugelen.

In een onthullend interview met de Wall Street Journal in 2009 gaf Avner Cohen, een voormalige Israëlische functionaris die twee decennia in Gaza had gewerkt, toe dat Hamas tot zijn spijt een creatie van Israël was. Israël zag in Hamas een beweging die de machtsverhoudingen binnen de Palestijnse politiek kon veranderen ten gunste van Israëls belangen.

Ironisch genoeg werd Hamas snel populair onder de Palestijnen, vooral vanwege de sociale voorzieningen die de beweging bood. Maar achter de schermen geloofde Hamas in een gewapend conflict tegen Israël, met zelfmoordterroristen als hun meest beruchte wapen. Israël besloot de banden met Hamas te breken en voerde in 2004 een helikopteraanval uit waarbij de leider van Hamas, Ahmed Yassin, werd gedood.

Deze aanval, die door veel landen werd veroordeeld, transformeerde Yassin tot een martelaar voor de Palestijnen en versterkte de populariteit van Hamas. In 2006 behaalde de beweging zelfs een verkiezingsoverwinning en kwam ze aan de macht in de Palestijnse Autoriteit, zij het met veel controverse.

Maar de rol van Israël in het creëren van Hamas gaat verder dan alleen het tolereren van de beweging. Recentere onthullingen wijzen erop dat Israël zelfs directe financiële steun heeft verleend aan Hamas, zij het op een indirecte manier. Volgens de Europees Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, heeft Israël Hamas in het geheim gecreëerd en gefinancierd om de Palestijnse Autoriteit te verzwakken. Deze beschuldigingen worden ondersteund door rapporten in de New York Times en uitspraken van Israëlische oppositieleiders.

Het is een schokkende realiteit die we onder ogen moeten zien: Israël heeft een rol gespeeld bij het creëren en in stand houden van Hamas. Dit roept ernstige vragen op over de geloofwaardigheid van Israëls beweringen dat Hamas een onverzoenlijke vijand is die moet worden vernietigd.

Het is tijd dat we een eerlijke en open discussie voeren over de complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit omvat het erkennen van Israëls verantwoordelijkheid voor de opkomst van Hamas en het streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede voor alle betrokkenen.