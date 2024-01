EU-commissaris Buitenlandse Zaken Borrell: 'Israël creëerde en financierde heimelijk Hamas' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Josep Borrell, de Europees commissaris die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid, heeft verklaard dat Israël de Palestijnse organisatie Hamas in het geheim heeft gecreëerd en gefinancierd. "Hamas werd gefinancierd door de Israëlische regering in een poging de Palestijnse Autoriteit te verzwakken," verklaarde hij tijdens een speech aan de universiteit van Valladolid waar hij een eredoctoraat kreeg toegekend. De Spaanse topdiplomaat doet wel vaker gewaagde uitspraken maar dit was zeker geen borrelpraat.

De beschuldiging dat Netanyahu de gewelddadige Palestijnse organisatie financiert wordt ook door de Israëlische oppositie geuit en ook door gerespecteerde media als de New York Times. Die krant publiceerde op 8 oktober, de dag nadat Hamas een nietsontziende aanval op Israël inzette, dat de Israëlische regering sinds 2018 toestond dat er voor miljoenen dollars aan contant geld vanuit Qatar naar Hamas in Gaza werd overgebracht. Volgens Israëlische woordvoerders was het idee dat Hamas daardoor gematigder zou worden. Netanyahu ontkent de praktijken in alle toonaarden maar verklaarde in 2019 op een conferentie van zijn Likoed-partij: "Een ieder die de totstandkoming van een Palestijnse staat wil voorkomen moet de versterking van Hamas steunen."

Die vorming van een Palestijnse staat is nu juist wat Netanyahu al sinds mensenheugenis wil voorkomen. Hij voerde fel campagne tegen zijn toenmalige opponent premier Rabin die een vredesakkoord sloot met de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO van Arafat. Een joodse rechtsextremist vermoordde Rabin vervolgens. Volgens de weduwe van de oud-premier was de dader opgehitst door Netanyahu. Hamas, ook tegenstander van een vredesakkoord, startte een bloedige terreurcampagne tegen Israëlische burgers.

Borrell wees er vrijdag in zijn toespraak op dat de vorming van een Palestijnse staat de enige uitweg is uit de oorlog en het conflict. "De enige oplossing is het scheppen van twee staten die het land waar al 100 jaar doden voor vallen samen delen." Hij voegde daar aan te dat die oplossing "van buitenaf opgelegd moet worden". Donderdag nam het Europees parlement een resolutie aan waarin een permanent staakt-het-vuren wordt bepleit. Maandag gaan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken naar Brussel om daar te overleggen met hun collega's uit Israël, Palestina en enkele toonaangevende Arabische landen, schrijft de Europese nieuwssite Politico.