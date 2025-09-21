De relschoppers in Den Haag hebben goed naar Geert Wilders en ‘Els Rechts’ geluisterd

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

René Romer

Ik hoop oprecht dat ‘Els Rechts’ haar smartphone eens aan de kant legt om voor de verandering het gesprek aan te gaan met andersdenkenden.

“Júllie zijn de baas in deze stad! Níet de burgemeester maar júllie zijn de baas!” Aldus Geert Wilders op 1 juli tijdens een anti-AZC-protest in Helmond.

De veelal racistische relschoppers van gisteren voerden slechts uit wat Geert Wilders hen opdroeg. Want wat Wilders in Helmond zei is glashelder: Neem zélf het heft in handen, want de politiek doet het niet! De oproep roept herinneringen op aan die van Donald Trump op 6 januari 2021.

Inmiddels wordt ‘Els Rechts’ in de media als lieve, vredelievende demonstrante neergezet. Maar wie haar socials erbij pakt, ziet iets totaal anders. Feiten doen er voor haar niet toe. Feiten zijn slechts ongemakkelijke waarheden die je consequent moet negeren.

Zo noemt ze femicide geen mannenprobleem maar een migratieprobleem. Deelt ze massaal de haatzaaiende en leugenachtige social posts van Geert Wilders. Protesteert ze tegen AZC’s omdat daarmee “onze veiligheid in gevaar komt.” En kunnen verschillende van haar social posts worden geïnterpreteerd als een oproep tot een ‘oorlog’ tegen alles dat links is. Dat het partijkantoor van D66 werd aangevallen, is dan ook niet verrassend, maar vooral heel erg voorspelbaar.

Op het X-account van ‘Els Rechts’ valt weinig vredelievends te ontwaren. Hieronder daarom enkele voorbeelden van uitspraken van de ‘fatsoenlijke, lieve, vredelievende Els Rechts’:

“De grootste fascisten zijn linkse mensen.”

Over CDA-leider Bontenbal: “Wat een randdebiel zeg! Bontebal is allesbehalve christelijk.”

En opnieuw over Bontenbal: “Hier ziet u een wolf in schaapskleren. CDA: Christenen Dienen Allah!”

“Links is het vergif van onze samenleving. Mijn bloed kookt.”

In een boodschap aan de NOS, naar aanleiding van de moord op Charlie Kirk: “Jullie zijn echt helemaal gek. Jullie zijn echt geestelijk ziek. De linkse wereld is geestelijk ziek. Die haat, die demonen die bij hen zijn. Je ziet het gewoon. De haat komt van linkse mensen. Links is zo extreem gevaarlijk, maar ik zal er mijn leven lang niet voor buigen. Dit is een gore wereld aan het worden en die linkse kant, dat linkse spectrum dat is de kern van het probleem. Want links gaat de dialoog niet aan. Links zal altijd geweld gebruiken. Wij moeten ons hier keihard tegen verzetten. En wij moeten nooit buigen voor dat fucking links.”

“KUT @NOS!! Zo, dat moet er even uit. Vieze linkse media. Jullie demoniseren!! Ik walg van jullie. Hoop maar niet dat jullie naar de demonstratie komen. Liever niet zelfs!”

Over Sigrid Kaag: “Het is een heks, een feeks, van de ergste soort.”

“Sinds de gruwelijke moord op Lisa wijst men met de vinger naar alle mannen, terwijl we dondersgoed weten dat dit geen mannenprobleem is maar een MIGRATIEPROBLEEM!!”

“De hele partij van DENK moet opdoeken. Deze partij hoort niet in ons Nederlandse parlement! Lekker naar Turkije gaan.”

Over DENK: “Heel die partij moet weg. Ze zijn het gif van onze samenleving.”

Wie dit allemaal leest, begrijpt heel goed dat de racistische relschoppers van gisteren niet alleen werden opgehitst door Geert Wilders, maar ook door ‘Els Rechts’.

Nu is ‘Els Rechts’ nog jong. Ze begrijpt waarschijnlijk nog niet hoe ongelooflijk geváárlijk woorden zijn. Ze was nog te jong toen Anders Breivik in november 2011, mede geïnspireerd door de woorden van Geert Wilders, 77 linkse mensen vermoordde. Ook snapt ze blijkbaar niet dat de woningnood niet door links is veroorzaakt, niet door asielzoekers, maar door rechtse politici voor wie de vrije markt heilig is.

Ik hoop oprecht dat ‘Els Rechts’ haar smartphone eens aan de kant legt om - mogelijk voor het eerst - het gesprek aan te gaan met andersdenkenden. Zoals ik ook hoop dat onze media eindelijk eens hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door politici en opiniemakers die racisme en haat tegen moslims en links normaliseren - en daarmee het geweld van gisteren mede uitlokten - uiterst kritisch te bevragen.