De noodzakelijke wederopbouw na een kwart eeuw vernietiging door de VVD

Zij mogen alles.

Zij denken alles te mogen en veel macht te hebben.

Zij hebben geld en status en velen willen er bij horen.

Want wie bij de VVD hoort, klimt gemakkelijk op naar de hoogste ladder van onze maatschappij. Zij allen hebben gemeen dat ze vooral van geld en bezittingen houden. Andere (menselijke) waarden doen er bij hen niet toe. Liberalisme als een begrip dat voor alle mensen geldt, hebben de VVD'ers al lang in de la opgeborgen. VVD-aspiranten willen liberalisme selectief toepassen, alleen dus binnen eigen kringen. Zij slingeren de (menselijke) waarden rond en verwisselen ze als ondergoed. Om aan de macht te komen proberen zij het vandaag bij de PvdA, dan morgen weer bij SP, allemaal zonder succes, en uiteindelijk bloeit hun hebzuchtige, ijdele onmenselijkheid Ik in volle glorie.

"Waar?"

"Bij de VVD!"

Anno 2025 zakken zij in het drijfzand, steeds dieper en dieper. Het deel van het volk dat de VVD normen en waarden ontmaskerd heeft neemt afstand en verlaat hen. En desondanks blijft de VVD zo oppermachtig. Zo machtig om ook het eerste verkiezingsdebat on hold te zetten.

"Dilan kan opeens niet, dus gecanceld."

Op Lowlands zou Dilan in gesprek gaan met haar (halve) tegenstanders. Ook met een paar oude partijgenoten die ze destijds verliet en verruilde voor de VVD.

Dilan heeft vast een goede reden om het Lowlands debat plat te leggen. Het zij zo. Telkens als iemand onze afspraak afzegt, ga ik er van uit dat diegene een goede reden heeft. Ik vraag nooit door. Ik vertrouw het. Ik vertrouw mensen die met mij te maken hebben en ik met hen net zo. In mijn relaties zijn wij gelijkwaardig, en wij allen even eerlijk.

"Hoe gaat dat dan in de VVD-kringen?"

Geen idee.

En het boeit me eigenlijk niet. Doe je ding vooral, wees liberaal zo nu en dan, maar houd alsjeblieft op met je machtsvertoon dat linea recta mijn en het leven van mijn medemens op een desastreuze manier beïnvloedt. Jij lijkt onverzadigbaar in je behoefte om steeds maar meer. Meer geld, meer status, meer privileges. Mijn medemens, net als ik, is eigenlijk je gereedschap. Hou daarmee op. Verdien je geld voortaan in alle vrijheid, doe het vooral, maar niet over de ruggen van hen die van je beleid en genade afhankelijk zijn.

"Mag ik hier eerlijk zijn?"

"Vooruit maar."

"Ik vind de VVD een schandvlek van de menselijkheid."

Econoom Jaap van Duijn heeft de schande en schade van een kwart eeuw VVD aan de macht door middel van geld onderzocht en belicht. En de schamele mens in mij voegt deze paragraaf nog toe: "Resultaat van een kwart eeuw VVD aan de macht: minder fatsoen, meer leugens, meer misbruik, meer ongelijkheid. Meer verderf, minder prosperiteit."

Sinds VVD aan de macht is heeft de afgrond van onze moraal haar diepste punt bereikt. Bij de VVD mag je jokken, verzinnen, je mag mensen vernederen en misbruiken. Dankzij VVD kijken wij naar onze medemensen als verdacht. Het ambtelijke apparaat is hardvochtig en genadeloos geworden. Sinds VVD houden we ervan om (onzinnige) regels in te voeren om mensen vervolgens keihard te pesten en aan te pakken. De VVD'er geniet ervan en verdient er aan, vooral daar waar een medemens het minder goed heeft dan hij of zij.

Was het een incassogoeroe van de VVD die nog in het nieuws kwam? Ah. Hun venijn volg ik ook niet meer. Het is ook niet meer te volgen. Hun gedachtengoed zit wel overal in verweven. Zie de studentenverenigingen die medestudenten zonder pardon tot aan de dood beledigen en vernederen. Zie arbeidsmigranten die uitgebuit worden omwille van de winsten van de VVD-magnaten. Ah, man. Zij hebben het daar bij de VVD best goed. Zij mogen liegen en bedriegen, zij mogen misbruiken en zij mogen ons democratisch debat ook zo maar saboteren. Zij mogen alles wat ze willen. En zij doen dat ook.

"En wat is je probleem eigenlijk?"

"Alles! De VVD en al hun valsheid, de PVV - ex-VVD - en al hun haat. Ik wil een wereld waar fatsoen en liefde heersen. Weet je wel. De eerlijkheid en rechtvaardigheid. Geen misbruik. Geen leugens. Gewoon een beetje menselijk zijn op zijn minst. Geen pijn voor jou, en voor mij ook niet. En absoluut geen pijn voor jou omwille van mijn betere ik."

Econoom Jaap van Duijn was er druk mee om de economische schade van de VVD aan de macht in de afgelopen kwart eeuw te berekenen. De immateriële schade aan ons land moet nog berekend worden.

"Wie gaat dat doen? Wie houdt zich daar mee bezig? Of boeit het ons niet dat de VVD onze ziel en ons menszijn behoorlijk heeft beschaamd en beschadigd door haar beleid en de waarden die de VVD nastreeft?"

"Bedoel je het toeslagenschandaal?"

"Ik bedoel dat, inderdaad, en nog vele soortgelijke, gruwelijke verhalen. In de kwart eeuw dat de VVD aan de macht is, zijn wij beroofd van empathie en oprechtheid. Sinds de VVD regeert is ons moreel kompas echt zoek."

"En hoe keren wij terug op de goede koers?"

"Ik denk dat we eerst met ons allen moeten willen dat het erfgoed van VVD erkend wordt als desastreus voor onze maatschappij. Pas na die erkenning kunnen we samen toewerken naar herstel en wederopbouw. Zij hebben ons allen jarenlang in het drijfzand laten spartelen. Het was happen naar de lucht. Wij gevangen in ons kleine leven, geregeerd door hun hebberige en onverzadigde oppermacht. Zij mochten alles. Zij beschikten over veel geld en macht en daarmee ook over onze levens. Die tijd is voorbij. Hun geld en macht hebben inmiddels veels te veel slachtoffers gemaakt aan de andere kant van hun spectrum van invloed. Al hun slachtoffers zijn mogelijk arm, maar niet zonder invloed. Voor hun rechten komen zij alsnog op. En met terugwerkende kracht ook nog. Let maar op!"