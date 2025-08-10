Resultaat van kwart eeuw VVD aan de macht: minder groei, meer regels, hogere belastingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 598 keer bekeken • bewaren

Onder leiding van de radicaalrechtse visionair Dilan Yesilgöz belooft de VVD in haar splinternieuwe partijprogramma 'radicale economische groei'. Dat is volgens de partij "bittere noodzaak" omdat "het radicalisme wereldwijd hoogtij viert".

De gezaghebbende econoom Jaap van Duijn, naast oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Robeco ook voormalig hoogleraar aan de Interfaculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit en TU Delft, analyseert in De Telegraaf de economische prestaties van de partij. Al met al is de VVD de afgelopen 30 jaar bijna onafgebroken aan de macht geweest, waarvan 14 jaar met Rutte als premier.

Hij laat geen spaan heel van het zelfbeeld van de VVD dat ze de beste bewakers van de economie zijn.

Onder het leiderschap van de VVD is de economische groei afgenomen, is het aantal regels toegenomen, is de belastingdruk tot nooit eerder vertoonde hoogte opgelopen en is het aantal overheidsambtenaren juist de laatste jaren sterk gestegen. Je hebt de mooie woorden en beloften van een verkiezingsprogramma, en je hebt de realiteit.

Onder Rutte was de economische groei niet, zoals VVD'ers vaak beweren, 3 procent maar niet slechts een schamele 1,5 procent. Het is nog erger als gekeken wordt naar hoe die economische groei in elkaar steekt. Die is niet zoals gebruikelijk een gevolg van innovatie maar vooral toe te schrijven aan het massaal aantrekken van voor werkgevers spotgoedkope arbeidsmigranten:

De beroepsbevolking nam gemiddeld met 1,3% per jaar toe, onder andere door de instroom van arbeidsmigranten, maar de arbeidsproductiviteit steeg maar met 0,4% per jaar. Ook in de tien jaar daarvoor steeg de productiviteit maar met gemiddeld 0,4%, een absoluut dieptepunt in de naoorlogse geschiedenis.

Onder de VVD neemt de welvaart amper toe en het welzijn eerder af, aldus Van Duijn.

De kiezers lijken de boodschap van Van Duijn nauwelijks door te hebben. Weliswaar krimpt de partij in de nieuwste peilingen naar 16 zetels maar dat is vooral te danken aan de fratsen van Yesilgöz, die er onder meer met een haattweet voor zorgde dat een populaire zanger zich wegens bedreigingen genoodzaakt zag naar het buitenland te vluchten. Dat de partij niet alleen schadelijk is voor de gemeenschapszin maar ook voor de economie is, met dank aan de babbelmedia, nog niet doorgedrongen.