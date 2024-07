De hyper-militarisering van de VS en Europa is geen teken van sterkte, maar van een stervend imperium Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Wim Naudé Fellow, ASC, Leiden Universiteit & RWTH Aachen Universiteit & ISDC Berlin

Historici bevestigen dat toenemende militarisering vaak voorafgaat aan de ineenstorting van een imperium, zoals in de Sovjet-Unie.

De economische groei in Europa en de VS stagneert. In hun strijd om de groei te behouden, hebben deze regio's wanhopige laatste pogingen ondernomen om stagnatie tegen te gaan. Een daarvan is hun toevlucht zoeken in zogenaamde “groene” groei. Tot nu toe is groene industrialisatie geen groot succes geweest in het stimuleren van de groei, sterker nog, het heeft waarschijnlijk bijgedragen aan een verdere afname van de groei in Europa.

De tweede poging om de groei in het Westen te stimuleren is het eeuwenoude geloof in oorlog en militarisering. Na haar recente herverkiezing als voorzitter van de Europese Commissie heeft Von der Leyen, naast het herhalen van haar steun voor de Green Deal, de verdere en diepgaande militarisering van Europa verdubbeld door de oprichting van een defensiecommissaris voor te stellen. Deze stap is zoals verwacht populair bij politiek rechts, maar vreemd genoeg ook bij veel linkse partijen.

Helaas zal de verdere militarisering die de EU en de VS de komende jaren zullen meemaken, hun economieën niet nieuw leven inblazen. Historici bevestigen dat toenemende militarisering vaak voorafgaat aan de ineenstorting van een imperium, zoals in de Sovjet-Unie.

Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) laat zien dat de totale wereldwijde militaire uitgaven in 2022 meer dan 2,2 biljoen dollar bedroegen. Verreweg de meest gemilitariseerde regio's zijn de VS en Europa, zoals onderstaande figuur laat zien, waarin de militaire uitgaven per hoofd van de bevolking zijn uitgezet.

Figuur: Militarisering in de VS en Europa, in verhouding tot de wereld

(Bron: berekeningen van de auteur op basis van de SIPRI Military Expenditure Database)

Drie dingen vallen op in deze grafiek: ten eerste de sterke stijging van de militarisering in de VS na 2000, na het einde van de Koude Oorlog; ten tweede de opleving van de militarisering in Europa, die rond 2016 begon; en ten derde het feit dat de militaire uitgaven per hoofd van de bevolking in Europa en de VS een factor 5 tot 10 keer hoger liggen dan het wereldgemiddelde. Het is niet vergezocht om het Westen te bestempelen als een oorlogseconomie.

In zijn afscheidstoespraak als president van de VS in 1961 verwees Dwight Eisenhower naar het militair-industrieel complex als de “combinatie van een immens militair establishment en een grote wapenindustrie” en waarschuwde hij dat “we moeten waken voor de verwerving van ongerechtvaardigde invloed, gewild of ongewild, door het militair-industrieel complex. Het potentieel voor de rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat en zal blijven bestaan."

Het militair-industrieel complex heeft de bijna onophoudelijke uitbreiding van de militaire interventies van de VS in de rest van de wereld gevoed en ervan geprofiteerd. Het Military Intervention Project (MIP) van Tuft University, dat de militaire interventies van de VS door de tijd heen bijhoudt, laat zien dat meer dan 100 militaire interventies, een kwart van alle militaire interventies van de VS ooit, plaatsvonden na 1999. Een van de meest dramatische politieke mislukkingen van de jaren na de Koude Oorlog was het onvermogen om het vredesdividend te benutten. In 2021 bedroegen de Amerikaanse militaire uitgaven 768 miljard dollar, wat 10% meer was dan de 698 miljard dollar in 1986 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

De VS en hun vazal Europa verruilen in toenemende mate de traditionele diplomatie voor wat kinetische diplomatie wordt genoemd: “diplomatie met alleen gewapend geweld”. Het wordt gekenmerkt door een toenemend gebruik van geheime interventies, waaronder het gebruik van speciale operaties en drones, en gaat gepaard met surveillance, onderdrukking en misinformatie. Ondanks het feit dat het leger een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen, is het vrijgesteld van de Amerikaanse milieu- en decarbonisatievoorschriften.

In Europa wint het militair-industrieel complex snel terrein. Het is nu al “een melkkoe voor de militaire industrie, zonder goede parlementaire controle en met de collusie van besluitvormers”. Het heeft zelfs het lef om geprivilegieerde toegang tot financiering te eisen als een sector die geschikt is voor duurzame financiering, wat betekent dat EU-“wapenbedrijven moeten worden vrijgesteld van elke vorm van beoordeling van de risico's van corruptie of omkoping, of van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, het klimaat of de mensenrechten.”

Sinds 2016 heeft de EU verschillende strategische initiatieven genomen om het militair-industrieel complex verder te militariseren en te versterken. Deze hebben al geleid tot aanzienlijke verhogingen van de militaire uitgaven van Europese landen, zoals de €100 miljard uitgaven die Duitsland heeft aangekondigd voor 2023, en het voornemen van Nederland om de militaire uitgaven te verdubbelen voor 2025.

De EU zelf is van plan om de militaire uitgaven te verhogen van € 0,5 miljard in 2017-2020 tot ten minste € 10 miljard in 2021-2027. Om dit in de juiste context te plaatsen: “In het totaal van de NAVO-landen in de EU is het reële BBP tussen 2013 en 2023 met 12% gestegen (gemiddeld iets meer dan 1% per jaar), de totale werkgelegenheid met 9% en de militaire uitgaven met 46%, vier keer sneller dan het nationale inkomen. Het beeld op het gebied van nieuwe investeringen is nog dramatischer: terwijl de kapitaalvorming met 21% is gestegen, zijn de wapenaankopen met 168% toegenomen."

De Russische invasie in Oekraïne heeft volgens sommige analisten de EU een rookgordijn gegeven om nog meer geld te steken in het militair-industrieel complex. In het geval van recente steun voor Oekraïne is erop gewezen dat “van de 61 miljard dollar die voor Oekraïne is uitgetrokken, 64% terugvloeit naar Amerikaanse defensieaannemers die de wapens maken” en dat “sinds Rusland bijna twee jaar geleden Oekraïne binnenviel, de industriële productie in de Amerikaanse defensie- en ruimtevaartsector met 17,5% is gestegen”.

In het licht van het bovenstaande hebben Foster en McChesney misschien gelijk met hun conclusie dat “juist de economische uitbuiting van de wereldbevolking en haar eigen bevolking, het imperiale systeem van de VS kwetsbaar heeft gemaakt voor aanvallen, waardoor steeds grotere pogingen tot controle worden ondernomen. Dit zijn tekenen van een stervend imperium.”

