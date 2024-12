De hooligans van Rotterdam Radicals worden gesteund door het zwijgen in Den Haag

Het is nu al weer een paar dagen geleden dat BOOS en de NRC onthulden hoe Feyenoord de extreemrechtse en fascistische supportersclub Rotterdam Radicals omarmt, koestert en faciliteert, ondanks zo nu en dan een kritische opmerking voor de Bühne. Ook berichtten beide media over de gewelddadige acties die deze Radicals ondernemen tegen iedereen die hen genaakt of niet bevalt. Zij doen in de praktijk wat fundamentalistische moslims altijd wordt aangewreven: hun wil en gedragslijnen aan andersdenkenden opleggen, en dan ook nog graag met geweld.

Toch was in politiek Den Haag van enige ophef geen sprake. Geert Wilders zweeg. Bente Becker van de VVD hield haar mond. Chris Stoffer had geen bijbelcitaat paraat. Premier Schoof mummelde er niet over. Caroline van der Plas had andere dingen aan het hoofd. Enzovoorts. Blijkbaar was de Rotterdamse sop de kool niet waard.