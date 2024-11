Feyenoord stopt zwaar supportersgeweld in de doofpot, wil aangifte door slachtoffer voorkomen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1625 keer bekeken • bewaren

Feyenoord heeft geprobeerd om een aangifte wegens mishandeling tegen twee leden van de harde kern tegen te houden. Een scheidsrechter die werd mishandeld tijdens een supporterstoernooi in De Kuip werd door een medewerker van de afdeling Supporterszaken gevraagd om de kwestie ,,buiten justitie om” op te lossen. Het in de doofpot stoppen van geweld is boven water gehaald door BOOS en NRC, net als andere misstanden rond de zogeheten 'harde kern' van supporters. Die harder kern blijkt veel meer invloed te hebben binnen de Feyenoord organisatie dan naar buiten toe wordt erkend.

Hooligans, die betrokken zijn bij antisemitische, homofobe uitingen en doodsbedreigingen, worden door Feyenoord gefaciliteerd. De club organiseert feesten voor supportersverenigingen die mede geleid worden door veroordeelde hooligans. Een lid van de harde kern dat de nazigroet bracht en veroordeeld werd voor het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van de Roze Kameraden, kon ondanks een gebiedsverbod bij De Kuip in het stadion aanwezig zijn bij de contractverlenging van Feyenoord-doelman Justin Bijlow en een besloten feest van de club. Ook zou hij, samen met de verdachte van de mishandeling van de scheidsrechter, tegelijk met Feyenoord in Spanje zijn geweest bij voorbereidingen voor de Champions League-wedstrijd tegen Girona FC.

Politie en gemeente Rotterdam zijn regelmatig kritisch op het optreden van Feyenoord tegenover de eigen harde kern, blijkt uit interne stukken. Zo zijn er vraagtekens over de veiligheid in het stadion, ook omdat de politie in 2022 constateert dat een lid van de harde kern, die een stadionverbod heeft, beschikt over een sleutel van De Kuip.

De hooligans bedreigen onder meer Paul van Dorst van de supportersgroep Roze Kameraden die homofobie bestrijdt. Ze verspreiden ook voortudrend antisemitische teksten. Op de gymclub van Van Dorst wordt een aanslag gepleegd.

De politie neemt het geweld en de dreiging voor de openbare orde zeer serieus. „Ze dwingen met geweld hun (politieke) visie op, hetgeen een sterk ondermijnend effect heeft op de democratische rechtsorde”, staat in een proces-verbaal over een deel van de harde kern.

BOOS en NRC achterhalen dat de hooligans in het openbaar weliswaar veroordeeld worden door de Feyenoordleiding maar ondertussen gefêteerd worden. Dat blijkt onder meer tijdens een uitwedstrijd in Girona.

De leiders van De Noordzijde en de Rotterdam Radicals staan samen op de foto in het stadion van de Spaanse club, in het uitvak. Dat is een plek waar gewone bezoekers van het stadion van Girona niet zomaar kunnen komen. Een woordvoerder van Girona wil niet zeggen hoe de fans toegang kregen tot het stadion en of ze er waren als onderdeel van een officiële Feyenoord-delegatie. Vragen erover vallen volgens hem onder de bevoegdheid van Feyenoord. De Rotterdamse club wil niet zeggen wie de reis voor Van A. en K. heeft betaald, maar stelt wel dat er een „nauwe samenwerking” is met supporters bij de organisatie van uitwedstrijden.

Voormalig burgemeester Aboutaleb, zelf ook ernstig bedreigd vanuit hooliganhoek, laat in een verklaring weten: "Vooral angst binnen de leiding voor de harde kern maakt dat Feyenoord niet durft stevige maatregelen te nemen tegen de kleine minderheid die de club voortdurend in diskrediet brengt."