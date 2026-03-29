De daad bij het woord, tegen de oorlog Opinie Vandaag

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Levenslang vredesactiviste Dick (links) op het Malieveld. Foto: Nico Haasbroek

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 98

Als je je tegen de oorlog wilt verzetten, dan kun je het beste in actie komen. Daarom ben ik op 28 maart naar de demonstratie van De Nieuwe Vredesbeweging op het Malieveld in Den Haag gegaan. Het motto was: ‘Stop de oorlog tegen Iran!’ Ja, met een uitroepteken. Je moet even wat weerzin overwinnen. Dat lukte mij door tijdig te gaan waardoor ik van een portie poffertjes in het Malieveldpaviljoen kon genieten en mijn auto makkelijk kon kwijtraken. Ook neem ik steevast een klapstoeltje mee, omdat ik niet lang kan staan.

Het ging er een beetje rommelig aan toe. Te veel sprekers, die niet goed werden geïntroduceerd en elkaar soms in hun boosheid overlapten, maar dat mag de pret niet drukken. De opkomst was relatief groot. Initiatiefneemster Martijntje Smits kwam met relevante kritiek. Ze riep de nieuwe regering op om geen steun aan deze illegale vorm van agressie te verlenen. “Onze regering zegt er begrip voor te hebben, maar oorlog mag geen middel zijn om conflicten op te lossen. Politiek Den Haag stelt zich kritiekloos achter onze handelspartners op. War is hell.” (Applaus en gejoel) Aan het eind roept Martijntje: ”Toon moed. Geen oorlog. Geen bezoek aan de VS. Het kan wel, premier Jetten.”

Ik vind het goed dat De Nieuwe Vredesbeweging zegt op een min of meer neutrale en vredige manier te willen protesteren, waardoor wordt geprobeerd om geweld en extreme standpunten te vermijden. Zo werden onderlinge opstootjes onder Iraniërs direct de kop in gedrukt. Al zullen de vele – in mijn ogen onbegrijpelijke - voorstanders van oorlog en wapengeweld het demonstreren tegen oorlog ook extreem vinden.

Tijdens demo ontmoette ik Dick Huizenga. Ze vertelde dat ze negentig was en al haar hele leven tegen de oorlog streed. “De zachte krachten zullen winnen”, citeerde zij bisschop Desmond Tutu. Dick nodigde mij ook uit om elke eerste zondag van de maand om 12.30 uur naar de wake bij de eeuwige vredesvlam bij het Vredespaleis te komen. “We houden dan elkaars handen vast, zijn stil en zingen het lied van de moeders van Gaza. Daarna gaan we naar het café.” Mijn nieuwe bondgenoot geeft mij nog een kaart met de tekst ‘Voedt de mensen, niet de wapenwedloop’. Daar kan ik het moeilijk mee oneens zijn.

Samen met Theo van der Veen heb ik donderdag de afdeling Rotterdam van De Nieuwe Vredesbeweging opgericht. We zijn van plan de eerste bijeenkomst op 14 mei te organiseren. Dat is dag waarop Rotterdam aan het begin van de Duitse invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd. We willen dan met Rotterdammers over hun oorlogservaringen praten. We denken daarbij aan autochtonen, maar ook aan vluchtelingen uit Gaza, Oekraïne, Iran of Afrika. Voor de details verwijzen we naar de site van De Nieuwe Vredesbeweging.

Op Tweede Paasdag wordt in Den Haag om 13.00 uur een Paasmars gehouden. Motto: Geen bezuiniging voor bewapening. Vertrekpunt: vlakbij het Ministerie van Defensie, Kalvermarkt, Den Haag.