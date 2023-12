De Cruella-coalitie pakt de macht en het wordt gruwelijk Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 854 keer bekeken • bewaren

Ben ik ineens een bezorgde burger. Al wekenlang slaap ik slecht en na wat rondvragen in de omgeving ontdek ik dat ik niet de enige ben. De reden voor de plotselinge slaapstoornis mag duidelijk zijn: na de horror van de verkiezingsuitslag stevenen we af op de Cruella-coalitie, een regering van politici die naar buiten toe poeslief doen maar ondertussen in achterkamertjes de gruwelijkste plannen smeden.

Het doet denken aan 2010. Een kabinet met de PVV leek toen nog onmogelijk, alleen al omdat de koningin dat via diplomatieke manoeuvres zou voorkomen. De majesteit werd vervolgens door de rechtse partijen pardoes en voorgoed aan de kant geschoven in het formatieproces. Dat was al zo'n onverwachte zet van rechts, toch in woord de trouwste supporters van de monarchie. Op het moment dat het instituut hen in de weg staat, slopen ze het zonder pardon. Zoals ze dat met alles doen.

Rutte 1 trad aan met de gedoogkracht van de PVV. Het kabinet viel op door een enorme daadkracht. Binnen de kortste keren werd de maximumsnelheid opgevoerd naar 130 km per uur, het Natura 2000 plan dat maatregelen nam voor de terugkeer van onder meer de wolf verdween in de prullenbak, net als de stikstofaanpak. De rücksichtslose fraudebestrijding werd ingevoerd die later zou resulteren in 'ongekend onrecht', de cultuursector werd zwaar getroffen. De enige linkse omroep, de VARA, moest ophouden te bestaan en werd gedwongen te fuseren. De NPO moest rechts worden, “rode neuzen afhakken” noemde Martin Bosma dat, er ging naar verluidt een lijstje rond met mensen die ontslagen moesten worden. Het werkt allemaal nog na, van stikstofcrisis tot toeslagenschandaal. Er is nu zelfs een extreemrechtse omroep. De balans is volkomen zoek.

Er zijn nog mensen die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, dat Omtzigt het ergste zal voorkomen. Dat gaat niet gebeuren. NRC onthulde, helaas pas na de verkiezingen, dat Omtzigt in 2010 vóór de coalitie met Wilders stemde. Ik keek er van op want dat had ik in zijn boek niet gelezen. Ik pakte het er nog eens bij en zag waarom ik het gemist had. Het staat in zeer bedekte termen beschreven. Maar nu schrok ik pas echt. Lees even mee:

“In 2010 belandde ik op plek 29 van de kandidatenlijst. Dat leek toen nog een haalbare plek voor mij om in de Kamer te komen. Het liep anders. In de weken voor de verkiezingen klapte het CDA in elkaar en eindigden we met 21 zetels. Op de verkiezingsavond, ik was toen in Lonneker, geloof ik, werd mij voor het eerst duidelijk dat ik misschien wel buiten de partij zou vallen. Het leek namelijk niet heel waarschijnlijk dat het CDA zou deelnemen aan het kabinet. De kabinetsformatie begon toen met de conceptcoalitie die bekend werd als paarsplus: dus VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Als deze coalitie het zou halen wist ik dat ik niet terug zou komen in de Kamer met die 21 zetels van het CDA.”

Omtzigt dreigde dus na de verkiezingen van 2010 zijn Kamerzetel te verliezen. Maar dan is er, na het afwijzen van een centrumlinks kabinet, plots de optie van een coalitie met de PVV. Het toenmalig CDA-Kamerlid beschrijft in het boek dat hij er mee worstelde want ja - daar heb je het weer - de ’rechtstatelijkheid’. Uiteindelijk gaf dat probleem niet de doorslag. Zijn motief om toch in te stemmen met de samenwerking met Wilders? Hij kon daardoor een van de Kamerzetels bemachtigen die vrijkwamen omdat het CDA bewindslieden moest leveren. Het staat er echt en het is Omtzigt ten voeten uit: naar buiten toe zeer principieel maar achter het gordijn een rasopportunist die alleen aan zichzelf denkt.

Voor de andere leiders van de Cruella-coalitie geldt hetzelfde, niets is veilig. De VVD vertelt nu het sprookje dat hun kiezers zijn overgelopen naar de PVV omdat ze bang waren voor Frans Timmermans. Dat is leuk bedacht maar een andere reden ligt natuurlijk meer voor de hand: die kiezers gaan niet stemmen op een partij die een vrouw met een Turkse achternaam als lijsttrekker heeft. Net zoals ze geen vluchtelingen in de buurt willen, ook niet als er geen overlast is. Yesilgöz kwam daar achter en probeerde de migrantenhaters te paaien met de meest absurde belofte: ik zal samenwerken met Geert Wilders. Kijk eens hoe anti-migrant ik ben! Dat hielp natuurlijk niet want racisten laten zich niet zo gemakkelijk bekeren.

De misleiding vind je ook terug bij de andere leden van de Cruella-coalitie. BBB is de partij van de mensen die lachende varkentjes zetten op de vleeswarenverpakkingen. Leugenachtiger kan het niet worden. Over Wilders hoef ik het niet eens te hebben. Die verklaarde ooit dat hij de eerste helft van de 19e eeuw de mooiste tijd ooit vindt. Je weet wel, toen het volk niks te vertellen had, de rechtse elite regeerde, slavernij nog legaal was en armen afhankelijk waren van liefdadigheid.

Deze lieden gaan een ultrarechts kabinet vormen waar rechts Nederland zogezegd de vingers bij kan aflikken, dat van ongelijkheid weer gewoon een natuurrecht maakt. Het zal wellicht niet lang bestaan maar kan in korte tijd verwoestingen aanrichten die jaren doorwerken of gewoon onherstelbaar zijn. Het gaat daarbij niet om alleen om de ’rechtstatelijkheid’ waar iedereen nu zo druk mee is. De vernielingen worden over de hele linie aangericht, van natuur tot cultuur. Als je de Nachtwacht verkoopt, krijg je hem nooit meer terug. Dat geldt voor veel meer. Terwijl je in de huiskamer druk aan het discussiëren bent over de Grondwet, worden in het schuurtje de puppy's gevild.

