De Balie-directeur Yoeri Albrecht creëert nieuwe omroep via dubieuze juridische truc Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Yoeri Albrecht, voorzitter van Vereniging Veronica en directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie, heeft via een dubieuze juridische constructie in één klap 100.000 leden voor zijn nieuwe Omroep Blauw gekregen, zonder dat deze mensen daar bewust voor hebben gekozen. Dat schrijft Villamedia woensdag. Albrecht splitste de Vereniging Veronica in tweeën en maakte alle abonnees van tijdschrift Veronica Superguide automatisch lid van zijn nieuwe omroepvereniging.

Door deze tactiek beschikt Omroep Blauw meteen over het dubbele aantal leden dat nodig is om als publieke omroep te mogen uitzenden. Tegelijkertijd werd het Veronica-vermogen van 72,5 miljoen euro 'veiliggesteld' in een aparte stichting, waar Albrecht en zijn medebestuurders nu vrij over kunnen beschikken zonder toestemming van leden te hoeven vragen. De nieuwe omroep kreeg slechts 10.001 euro mee als startkapitaal.

Onderzoeksjournalisten Kim van Keken en Joost Ramaer werpen terechte vragen op over belangenverstrengeling. Albrecht zat als 'onafhankelijk adviseur' in de Commissie-Van Geel, die het kabinet adviseerde over hervorming van het omroepbestel. Een half jaar na dit advies richtte hij zijn eigen omroep op, waarvan het beleidsplan opvallend veel overeenkomsten vertoont met zijn eigen aanbevelingen. Bovendien is onduidelijk of en hoe de betrokken leden zijn geïnformeerd over deze ingrijpende beslissingen.