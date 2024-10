De antisemieten bepalen wie jood is Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 324 keer bekeken • bewaren

En elke vorm van racisme is het socialisme van de dommen.

Danielle Braun heeft op Joop een informatief en zeer interessant artikel geschreven over joden, jodendom en joodse identiteit. Zo weten wij nu bijvoorbeeld dat cheesecake er iets mee te maken heeft. Toch is het geen stuk geworden vol gezellige feitjes. Achter elke letter zijn het opkomende antisemitisme en de oorlog in het Midden-Oosten prominent aanwezig. Daar gaat het eigenlijk over: joden- en Israëlhaat.

In 1897 won dr. Karl Lueger met een antisemitische campagne de gemeenteraadsverkiezingen in Wenen. Daarmee begon een zeer succesvol burgemeesterschap dat pas met zijn dood in 1910 eindigde. Het dankbare Wenen eerde hem met een monument, een plein en een stuk van de boulevard rond de binnenstad. Hitler spreekt in Mein Kampf uitgebreid zijn waardering voor Lueger uit. De Österreichische Volkspartei, nummmer twee bij de recente verkiezingen, is een rechtstreekse voortzetting van zijn Christensociale Partij.

Het Wenen van Lueger was een multi-etnische stad met een bloeiende Joodse gemeenschap. Enkele leden daarvan speelden een prominente rol in het bedrijfsleven, de wetenschap (Freud) en de liberale pers. Lueger werkte goed met hen samen. Toen dit bij zijn aanhang bevreemding verwerkte, verklaarde de burgemeester: "Wie hier jood is, bepaal ik".

Dat is de kern van de zaak. Het zijn de antisemieten die bepalen wie er jood is. Zij wijzen ze aan. Zij komen ook met de beschuldigingen: Christusmoordenaars, economische parasieten, leden van een wereldwijde samenzwering, kindermoordenaars. Antisemieten weten welke deuren ze moeten inbeuken en welke niet. En wie er in de tram een kankerjood is.

Je kunt dit uitbreiden: antisemitisme is een ondersoort van het racisme en racisten bepalen je huidskleur en de gevolgen die dat voor je heeft. Wilders wijst de moslims aan en formuleert de verwijten. Die vertonen een verrassende overeenkomst met de beschuldigingen van de antisemieten want er zit een zekere eenvormigheid in het repertoire van haters: de gevaarlijke ander is altijd een seksueel roofdier, hij wil je land en je baan afpakken.

August Bebel, de P.J. Troelstra van Duitsland, zei destijds: "Antisemitisme is het socialisme van de dommen". Dat geldt niet zo goed voor racisme in het algemeen en moslimhaat. Er valt niet op te redeneren tegen wie beweert dat jij fundamenteel niet deugt, om wie je bent, om je afkomst. Daarom moet je de aanhangers van antisemitisme, racisme en moslimhaat bestrijden. Als de enige zitplaats in de tram naast een antisemiet is, blijf je staan. Al duurt het de hele rit.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zekere nu de laatste putten nog open zijn. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

