Dat zogenaamde asielakkoord is niet alleen schaamteloos maar ook dom

© cc-foto: Leena Sarinen

De Nederlandse regering heeft als een leeuwin gevochten maar moest tenslotte toch wijken voor de duikvluchten van de Duitse adelaar: alleen reizende vluchtelingkinderen mogen in de toekomst toch niet achter slot en grendel worden gezet. Daar stónden die rotmoffen op. Zuchtend deed Den Haag dan maar deze concessie. Anders was het nieuwe Europese akkoord over asielzoekers alsnog op losse schroeven komen te staan.

Bij VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn ze over het algemeen tevreden over het resultaat. Rutte zal ongetwijfeld proberen zoveel mogelijk van de eer binnen te halen. Hij laat zien dat hij als een bok op de haverkist zit. Zondag gaat hij al samen met zijn nieuwe vriendin Giorgia Meloni en de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op bezoek bij de Tunesische dictator Kais Saied. Die man houdt niet van journalisten. De premier gaat dan ook in een extra klein vliegtuigje zodat er geen vertegenwoordigers van de media bij passen.

Het akkoord dat vandaag zoveel applaus krijgt, kan pas over een paar jaar in werking treden als het dan tenminste nog bestaat. Het Europees Parlement moet zich er over buigen. Voor de uitwerking zijn verdere onderhandelingen tussen de lidstaten nodig. Polen en Hongarije hebben zich nú al tegen verklaard. Zij kunnen nog een aanzienlijke hindermacht ontwikkelen.

Tot dan toe blijft alles bij het oude. Nog jaren dus.

De lidstaten spraken onderling af dat ze allemaal een vast percentage asielzoekers zullen opnemen. Als ze daar geen zin in hebben, kunnen ze ook €20.000 euro per persoon betalen aan andere landen die ze dan blijkbaar boven het hun toegewezen percentage opnemen. Zo is in de asielzoekerskwestie een rein nationaal geweten gekwantificeerd op € 20.000 per persoon.

De grensbewaking wordt strenger. Dat zijn loze woorden zolang we niet weten hoe dat in de praktijk gaat worden ingevuld en hoeveel geweld grensbewakers straks mogen gebruiken om asielzoekers te weren. Voor je het weet, lever je een bijdrage te meer aan het verdienmodel van mensensmokkelaars. Dat staat of valt immers met het principe dat je Europese buitengrenzen niet zonder visum mag overschrijden, maar dat je asiel kunt aanvragen als je daar ondanks alle verboden toch in bent geslaagd. Daarvoor is deskundige hulp nodig, die door goed georganiseerde misdaadorganisaties wordt geleverd.

Een belangrijk deel van het akkoord heeft te maken met het uitzetten van kansloze asielzoekers. Men wil die apart zetten in grote centra in de zuidelijke lidstaten waar de meesten hun eerste stappen op Europese bodem zetten. Daarna volgt een snelle afhandeling van hun procedure. Ze kunnen niet alleen teruggestuurd worden naar het land van herkomst maar ook naar een land waar ze een band mee hebben, dit naar het oordeel van de IND-achtige organisatie ter plekke. Daar moeten dan wel de mensenrechten van de afgewezen asielzoekers zijn gewaarborgd.

In Europese rechtsstaten zal dat ongetwijfeld tot tal van juridische procedures leiden: in hoeverre is er inderdaad sprake van een band en in hoeverre zijn de mensenrechten van de afgewezenen werkelijk gegarandeerd? Wat moeten we denken van Turkije, Tunesië of Marokko? Lees er de rapporten van Amnesty op na. Luister naar de getuigen-deskundigen die met de martelkelders ter plekke hebben kennis gemaakt. Dit wordt een ongehoorde puinhoop.

En dan: blijkbaar vaart tijdens dit soort onderhandelingen in de ministers van EU-lidstaten de gedachte dat de overige landen in de wereld nog hun protectoraten en koloniën zijn waar je ongewenste elementen zonder meer kunt dumpen. Wij kunnen hier in Europa wel beweren dat afgewezene Y een band heeft met land Z, maar maatgevend is hoe men in Z. daarover denkt. Voor hetzelfde geld sturen ze Y met hetzelfde vliegtuig linea recta terug. Wij hebben nu al gezien wat het akkoord tussen Nederland en Marokko over het terugnemen van asielzoekers waard is.

Een schurk als de Tunesische Kais Saied zal zijn huid duur verkopen en vervolgens een middel in handen hebben om Europa tot in lengte van jaren te chanteren. Hij heeft het voorbeeld van Erdogan voor ogen. Dit akkoord zal de uitzetbaarheid van kanslozen niet vergroten. Daar gaat Europa niet over. En met economische strafmaatregelen zal het vooral zichzelf treffen. Rusland, India, Brazilië en China staan klaar om onze positie over te nemen.

Het is tenslotte zeer de vraag of de zuidelijke lidstaten als puntje bij paaltje komt, écht bereid zullen zijn de zwaarste lasten van de asielzoekersopvang op hun schouders te nemen ook als ze daar van de rest een voorlopig nog nauwelijks gedefinieerde 'steun' bij krijgen. Zeker nu Polen en Hongarije – allebei in het twijfelachtig genot van een Europese buitengrens – zich al tegen hebben verklaard.

Volt heeft het akkoord beschamend genoemd. Dat is nog zachtjes uitgedrukt als je ziet hoe mensen bij voorbaat verdacht worden gemaakt als gewetenloze profiteurs die zelfs hun kinderen inzetten om de vleespotten van Europa te bereiken. Net zo erg is de wereldvreemdheid waarvan de meeste 'oplossingen' getuigen. Aan dit akkoord ligt collectieve domheid ten grondslag.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

