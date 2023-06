Nederlands plan om asielkinderen gevangen te zetten verworpen door Europese landen • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

Nederland is er op de top in Luxemburg niet in geslaagd het niveau van de Europese beschaving verder te verlagen. Het kabinet wil ter afschrikking kinderen die asiel aanvragen, maar weinig kans maken dat te krijgen, opsluiten in gevangenissen. Andere Europese landen, met aan kop Duitsland, zien dat barbarisme niet zitten en wezen het voorstel af. Dat wil zeggen, als de kinderen alleen zijn. Gezinnen met kinderen mogen wel opgesloten worden, toch groot ongenoegen van Berlijn. Duitsland, Ierland, Portugal en Luxemburg zijn zeer kritisch over de plannen.

De EU-landen hebben jarenlang onderhandeld om het Dublin-akkoord en de behandeling van asielzoekers te verslechteren. Aanscherpen, wordt dat genoemd in beleidstaal. Een van de kwesties is de verdeling van asielzoekers over het continent. Landen van aankomst als Italië willen dat de andere lidstaten bijdragen in de opvang van asielzoekers maar de noordelijke landen schuiven dat van zich af. Volgens het akkoord kunnen landen hun verplichting tot humanitaire opvang ook afkopen, voor 20.000 euro per migrant.

Asielzoekers die op grond van hun afkomst weinig kans maken op asiel, dat wil zeggen als minder dan 20 procent van de aanvragen uit hun land wordt goedgekeurd, komen in een spoedprocedure terecht waarna ze versneld over de Europese grens gezet kunnen worden.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik: “De EU-ministers pretenderen een oplossing te hebben gevonden, maar wat ze daadwerkelijk doen is het falende asielbeleid verergeren. Een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen Europa is de sleutel naar humaner beleid aan de grenzen. En juist daar blokkeren de ministers iedere oplossing. Als het aan EU-landen ligt worden vluchtelingen nu verplicht langdurig opgesloten aan de buitengrenzen. Het akkoord van vandaag is een schaamteloze illustratie van waar de EU landen op dit moment voor staan: geen solidariteit, geen verantwoordelijkheid, geen waardige asielprocedure.”

Het Europees parlement moet het akkoord nog goedkeuren. NRC schrijft:

De Zweedse minister van migratie, Maria Malmer Stenergard, die de vergadering voorzat, noemde het akkoord „een historische stap en een groot succes.” Ze had, zei ze op een persconferentie, niet verwacht dat een compromis haalbaar was. „Om eerlijk te zijn, ik geloofde echt niet dat ik hier vanavond zou zitten en dit zou zeggen.” Eurocommissaris Ylva Johansson zei optimistisch te zijn over de komende onderhandelingen met het Parlement, ook al wil het EP veel strakkere afspraken over de solidariteit van niet-grenslanden. „We hebben nog een paar stappen te gaan, maar ik denk dat het duidelijk is dat we enorme vooruitgang hebben geboekt in het herstellen van vertrouwen.”

Nederland trok samen op met de extreemrechtse regering van Italië om vergaande plannen er door te krijgen. De NOS meldt:

Het laatste pijnpunt van de onderhandelingen was de vraag waar afgewezen migranten naartoe gestuurd mogen worden. Migranten zouden alleen naar een land gestuurd mogen worden waar ze een band mee hebben, zoals hun geboorteland. Maar Italië wilde dat die criteria ruimer werden, en dat migranten ook naar een ander land gestuurd mogen worden, zoals een land in Noord-Afrika waar ze op een boot zijn gestapt. Italië heeft op dit punt zijn zin gekregen. Ook voor Nederland was dit een belangrijk punt; Nederland was het met Italië eens.

Andere landen zien dat de principes van de EU door het gedrag van onder meer Nederland vernietigd worden. "Als we zo doorgaan met het asielbeleid, wordt Schengen vernietigd," verklaarde de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn. Hij ziet dat landen steeds meer prikkeldraad willen optrekken aan de grenzen. Luxemburg stemde uiteindelijk in omdat het land niet het hele akkoord wilde blokkeren. Zonder overeenkomst zouden landen als Hongarije en Polen als winnaars uit de bus zijn gekomen, constateert hij. Dat was ook het argument van Duitsland om in te stemmen. De minister hoopt dat het Europees parlement het akkoord alsnog kan verbeteren.