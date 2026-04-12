Dag Sonja Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 429 keer bekeken • Bewaren

“Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.” Met die wens besloot de zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden Sonja Barend haar talkshows standaard. Tot op de dag van vandaag is de spreuk te lezen in het BNNVARA-gebouw. De omroep noemt Barend “een van de grootste televisiepersoonlijkheden die het land heeft gekend” en “een icoon dat het gezicht en het geweten van de omroep mede heeft gevormd”.

“Sonja bepaalde de norm. Met haar ongeëvenaarde scherpte, betrokkenheid en morele kompas gaf zij richting aan het publieke debat. In een tijd waarin televisie nog gevormd werd, vormde zij het medium; met gesprekken die ertoe deden, met een toon die respectvol én onverschrokken was, en met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid. (…) Zij gaf een stem aan mensen die niet vanzelfsprekend gehoord werden en hield tegelijkertijd de macht een spiegel voor. Dat deed zij met een vanzelfsprekende autoriteit die nooit afstandelijk werd, en met een menselijkheid die altijd voelbaar was, maar nooit sentimenteel werd.”

Door haar prominente positie werd zij een gezicht van links Nederland. De ‘koningin van de talkshow’ schrok er niet voor terug om taboes te doorbreken. De programma’s van Sonja, waar in de gloriedagen soms meer dan vijf miljoen Nederlanders naar keken, waren daarom vaak het gesprek van de dag.