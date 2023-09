Dag 20: Klimaatactivisten bezetten A12, maar nauwelijks politie aanwezig en ook geen waterkanon Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 407 keer bekeken • bewaren

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdag voor de negentiende dag op rij een deel van de snelweg A12 bij Den Haag bezet. In tegenstelling tot eerdere dagen waarbij de politie in groten getale aanwezig was en steeds harder optrad, was er donderdag nauwelijks een agent te bekennen. Ook het waterkanon schitterde in afwezigheid.

Maandag liet XR weten een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig gebruik van het waterkanon tegen de vreedzame klimaatdemonstranten. Eerder al had mensenrechtenorganisatie Amnesty International de inzet van het wapen “problematisch” genoemd. Toeval of niet, sinds de aankondiging van de juridische stappen heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) het kanon achterwege gelaten.

Diezelfde Van Zanen besloot woensdag zelfs bijna geen politie meer op de been te brengen om de demonstranten te verjagen. De enkele agenten die er wel waren, lieten de actievoerders begaan. De activisten hebben woensdag behalve een deel van het wegdek ook korte tijd de tunnelbank bij het ministerie bezet. Een woordvoerder van Van Zanen laat tegenover Omroep West weten: 'Er is de afgelopen periode een enorme inzet van politie geweest. Daardoor zijn andere zaken stil komen te liggen. Er komt een moment dat je de prioriteiten bij andere dingen gaat neerleggen’.

ANP meldt dat Van Zanen besloten heft tot minder politie-inzet omdat er extra agenten nodig waren om de inhaalwedstrijd tussen het geplaagde Ajax en landskampioen Feyenoord te begeleiden. Volgens Van Zanen is "het einde bereikt" van wat de politie aankan. "De continuïteit van politiewerk in Nederland staat onder druk. Als er in een andere gemeente iets is waarvoor ondersteuning moet komen en die is er niet, is dat niet acceptabel. Zo'n risico kan ik niet nemen", stelt de burgemeester. Hij zegt dat hij daarom moet kiezen hoeveel politie wordt ingezet bij de blokkades. "Ik kan er niet langer mijn verantwoording voor nemen dat de blokkades elke dag meteen worden opgedoekt, hoewel ik dat wel graag zou willen. We moeten kiezen. Het is niet gratis."

De demonstratie begon zoals elke dag rond 12.00 ’s middags. Ruim een uur later arriveerde alsnog een peloton aan politiebusjes en werden de demonstranten afgevoerd. Weer een uur later was de snelweg weer vrij.