D66 wil het makkelijker maken om politieke partijen als Forum voor Democratie te verbieden

Het moet voor het Openbaar Ministerie (OM) makkelijker worden om politieke partijen te verbieden wanneer die een bedreiging zijn voor de rechtsstaat. Dat vindt D66. Als het aan de partij ligt gaat het wetsartikel waarmee ook criminele motorbendes verboden kunnen worden, voortaan ook gelden voor politieke partijen.

Fractievoorzitter Jan Paternotte laat weten: "Wij zeggen: het kan niet zo zijn dat we in deze tijd, waarin je ziet dat de democratie overal onder druk staat, zeggen dat de rechtsstaat ondermijnen niet mag, behalve als je een politieke partij bent." Paternotte wil niet wachten tot het wetsvoorstel van het kabinet gereed is waarin een aparte regeling voor politieke partijen is opgenomen. Dat kan nog anderhalf jaar duren, “terwijl we zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat.”

Met die woorden doelt Paternotte op Forum voor Democratie. Het laatste neofascistische wapenfeit van die partij komt van Kamerlid Gideon van Meijeren die in een interview met een Belgische website opriep tot het bestormen van het parlement en het omverwerpen van de regering. Daarbij maakte Van Meijeren de opmerking dat niet valt uit te sluiten dat daarbij doden zullen vallen, net als bij de MAGA-aanslag op het Capitool in Washington D.C. Het OM heeft inmiddels laten weten onderzoek te doen naar de uitspraken van Van Meijeren.

Binnen de huidige wetgeving is het al mogelijk om een politieke partij te verbieden, bijvoorbeeld als die een bedreiging is voor de openbare orde. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1997 bij de extreemrechtse partij CP’86. De weg daar naartoe is echter een lange. D66 wil daarom dat de gronden waarop andere verenigingen verboden kunnen worden, ook gelden voor politieke partijen.

Zo’n verbod is volgens Paternotte niet in strijd met de democratie, integendeel: