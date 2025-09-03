D66 wil 20 miljard investeren in nieuw eiland in het IJsselmeer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 590 keer bekeken • bewaren

D66 wil 20 miljard euro uittrekken voor het opspuiten van een nieuw eiland in het IJsselmeer. Op het eiland moet een stad verrijzen die ruimte biedt aan 60.000 woningen. De liberale partij heeft de stad gepland op de grens van het IJmeer en het Markermeer, tussen Amsterdam en Flevoland in, schrijft het AD.

“Het Markermeer is een beschermd natuurgebied. Maar volgens D66-leider Rob Jetten helpt het aanleggen van een nieuw eiland óók de natuur. „Nadat de vereniging Natuurmonumenten de Markerwadden heeft aangelegd, bleek dat in het gebied zowel de waterkwaliteit omhoogging als dat er meer vogels kwamen. Een nieuw eiland in combinatie met een uitbreiding van de Markerwadden kan zo een win-winsituatie opleveren voor zowel de natuur als voor de woningnood.’’”

In april ontvouwde Rob Jetten op het partijcongres van D66 al plannen om de wooncrisis te lijf te gaan door tien nieuwe steden te bouwen. “Het kan niet zo zijn dat mensen elkaar in een stad tonnen moeten overbieden, terwijl daar vlak buiten weilanden braak liggen”, aldus de D66-leider destijds.