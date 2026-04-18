De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

D66-minister wil hogere huren mogelijk maken en rechten huurders uithollen

D66-minister Elanor Boekholt-O'Sullivan, bekend van de niet-bestaande douchemuntjes in Afghanistan, is van plan om de Wet betaalbare huur aan te passen. Verhuurders kunnen daardoor weer hogere huren vragen en tijdelijke huurcontracten afsluiten. Dat meldt RTL Nieuws.

Onder meer studenten zullen de dupe worden van de ‘versoepeling’ van de Wet betaalbare huur, die sinds 2024 geldt. Als het aan Boekholt-O'Sullivan ligt, krijgen zij straks allemaal een tijdelijk huurcontract. Verder wordt het mogelijk om de huren van woningen zonder buitenruimte en kleine rijksmonumenten te verhogen.

De D66-minister hoopt dat door deze maatregelen het aantal huurwoningen zal toenemen. Over de D66-plannen om tien nieuwe steden te bouwen, is sinds de verkiezingen niets meer vernomen.