D66 en CDA kiezen met Wijers en Buma voor informateurs van de uiterst rechterflanken

D66 en het CDA hebben beide een oudgediende uit de eigen gelederen naar voren geschoven om als informateur voor een nieuw kabinet aan de slag te gaan. Met Hans Wijers (D66) en Sybrand Buma (CDA) is er door beide partijen gekozen om de uiterst rechterflank te vertegenwoordigen, wat doet vermoeden dat partijleiders Jetten en Bontenbal naar een kabinet over rechts neigen.

Neoliberaal Hans Wijers was minister van Economische Zaken in het eerste kabinet-Kok ("Paars"). Daarna ging hij aan de slag als bestuursvoorzitter van chemieconcern AkzoNobel. In een profiel over Wijers schreef de Groene Amsterdammer over het ministerschap van de D66'er:

"Voortvarend gaat de dynamische ex-consultant aan de slag. Hij is de eerste minister in het paarse kabinet die bezuinigingen doorvoert - vooral op subsidies voor milieuvriendelijke energieprojecten en technologiestimulering. Even voortvarend reorganiseert hij de winkeltijden.Met de one-liner ‘Werk, werk, werk’ hakt Wijers knopen door op zijn missie voor deregulering en flexibilisering. De Mededingingswet gaat kartelvorming tegen; de Vestigingswet is bijgesnoeid: van de 88 vergunningen uit de oude regeling zijn er nog acht over. Hij is voorstander van regelvrije zones, waar timmerbedrijfjes ongehinderd hun slag kunnen slaan: ‘Dan krijg je maar wat meer geluidsoverlast.’"

Nationalist Sybrand Buma was van 2002 tot en met 2019 Kamerlid voor het CDA, de laatste negen jaar daarvan als fractievoorzitter. Onder zijn leiding schoof het CDA op naar rechts richting de VVD. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) memoreert:

"Als partijleider borduurde Buma voort op de lijn van zijn voorgangers Jan Peter Balkenende en Verhagen. Wel legde hij meer nadruk op de Nederlandse identiteit en de negatieve gevolgen van immigratie en de open economie. Tegenover de ‘totale individualisering van de samenleving’ stelde Buma collectieve waarden, gedeelde tradities en ‘gezonde vaderlandsliefde’. Voor jongeren wilde hij een maatschappelijke dienstplicht invoeren; kinderen zouden op school het Wilhelmus weer moeten leren. In zijn HJ Schoolezing van september 2017 vertolkte Buma de zorgen van de ‘boze burger’."