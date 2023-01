Australische universiteiten zetten 'pen en papier' in tegen nachtmerrie van Chat GPT

Australische universiteiten zijn zich een hoedje geschrokken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Niet op het gebied van wetenschap maar als middel om studiefraude te plegen. Het programma Chat GPT blijkt in staat examenvragen op een coherente manier te beantwoorden en zelfs complete essays te schrijven. De software struint het web af naar antwoorden die bij de vraag passen en presenteert daar een aantrekkelijke remix van. Voor examinatoren wordt het lastig de kunstmatige antwoorden te onderscheiden van echt hersenwerk van de studenten zelf. Er zijn al gevallen ontdekt waarbij studenten gebruik maakten van het in november gelanceerde ChatGPT om opdrachten te vervullen. De universiteiten voeren een reeks van maatregelen door om fraude te stuiten. Zo wordt onder meer vaker weer teruggegrepen naar pen en papier, meldt The Guardian. In de VS wordt het gebruik van de software op sommige scholen al verboden vanwege de negatieve invloed op leerprocessen.