Cultuurpaleizen in Nederland en België hijsen witte vlag voor vrede Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Op een 52-tal musea en culturele instellingen in Nederland en België wappert vanaf vandaag een witte vlag om op te roepen tot vrede. De in totaal 106 vlaggen zijn ontworpen door kunstcollectief Schscht en voorzien van een lichtgrijs watermerk. Dat merkteken verwijst naar de prijs die voor stockbeelden betaald moet worden. "Het watermerk is een metafoor voor de prijs van de vrede," aldus de makers.

“We belichten met deze conceptuele vlag het harde feit dat vrede niet vrij beschikbaar is”, verklaren Koosje Schmeddes en Dirk Schellekens van kunstcollectief Schscht. “We weten dat dit de vele oorlogen in de wereld niet zal stoppen, maar we kunnen niet niets doen. Samen met de onmacht wordt de hoop duidelijk verwoord, die vandaag 52 musea in België en Nederland uitdragen.”

De vlag is volgens algemeen en artistiek directeur Adinda Van Geystelen van kunstencentrum Z33 in Hasselt "een teken van hoop en onpartijdigheid".

De VRT meldt dat Schscht de vlag ontworpen heeft met niet alleen de oorlogen in Oekraïne en Gaza in gedachten maar ook de andere brandhaarden waar oorlogen woeden, zoals in Soedan.

"We zien de vlag veel ruimer dan de twee oorlogen die vaak in de media komen. Het gaat om het verlangen van ieder van ons om te leven in afwezigheid van conflicten", vertelt Dirk Schellekens. Schscht hoopt dan ook dat de vlag voer voor discussie wordt. "We weten dat dit de vele oorlogen in de wereld niet zal stoppen, maar we kunnen niet niets doen. We hopen dat vrede vanuit een ander perspectief wordt bekeken en dat er aan de keukentafel over gepraat wordt." Met de vlag wil het kunstencollectief "Schscht" dus een positieve, hoopvolle vredesboodschap brengen. "Het voordeel van kunst is dat het de manier van kijken en denken vertraagt", vertelt Dirk Schellekens.