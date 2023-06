CU-fractie Flevoland houdt ijzerenheinig vast aan coalitie met PVV ondanks forse kritiek leden

De Flevolandse fractievoorzitter van de ChristenUnie, Harold Hofstra, laat zich weinig gelegen liggen aan de kritiek die de achterban heeft op de samenwerking met de racistische PVV. “Er verandert eigenlijk niets aan wat we al deden”, verklaarde hij dinsdagavond na een urenlange ledenvergadering in een migrantenkerk.

Een meerderheid van de leden nam een motie aan waarin staat dat een deel van de leden teleurgesteld is over de coalitie met de PVV. De samenwerking is zeer omstreden binnen de ChristenUnie. Zo zal de jongerenorganisatie PerspectieF op het partijcongres in november een motie indienen tegen het verbond. Vicepremier Carola Schouten noemde de coalitie met de partij van Geert Wilders “ongemakkelijk”. Volgens minister Piet Adema (Landbouw) is de PVV “geen natuurlijke samenwerkingspartner”.

Ook tijdens de besloten ledenvergadering dinsdagavond klonk felle kritiek, zo valt op te maken uit een verslag van de Volkskrant. “Efraïm Hart is ‘diep teleurgesteld’, zegt hij. ‘Ik had gehoopt dat er enigszins ruimte zou zijn om over de weerstand te spreken. Dat heb ik gemist. Ik had al geen vertrouwen in de fractie in Flevoland, en dat heb ik nog steeds niet.’”