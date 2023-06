CU-jongeren willen dat leden zich uitspreken tegen bruin-rechtse coalitie in Flevoland

16 jun. 2023 - 17:41

"De PVV is een partij die beschadigt wat in Nederland is opgebouwd" en bedrijft een politiek waaraan we niet moeten, mogen en willen wennen". Vervang hier PVV voor VVD: Kapot saneren zorgstelsel Verjubelen pensioenen Vernietiging vertrouwen in de (rechts)staat Vernietiging sociale zekerheid Ongegeneerd nepotisme en belangenverstrengeling van staatswege. Gewoon, in the open. En zo kunnen we nog uren doorgaan. De Christenunie steunt dit beleid en draagt de volle medeverantwoordelijkheid. Waarom is me nooit duidelijk geworden, want ik geloof oprecht dat ze er zelf geen cent wijzer van worden. Zouden ze er vergelding t.o.v de zondige mensheid mee beogen? Wie het weet, mag het zeggen. Ik weet niet wat ze in het water stoppen daar op de veluwe, maar de balk in de ogen van de christenunie heeft een ongekende omvang.