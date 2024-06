Creatief 'rekenen' van beoogd BBB-minister van Landbouw drijft oppositie tot wanhoop

In een verslag van Trouw van de hoorzitting van Wiersma, maandagavond, valt te lezen dat ook Wiersma zelf in eerste instantie schrok van de bezuiniging: "Aanvankelijk was het wegschrijven van het grootste deel van dat transitiefonds iets waarvan ik dacht: hoe gaan we hierop herbezinnen?" Wiersma is als voormalig gedeputeerde in de provincie Friesland afgelopen tijd verantwoordelijk voor ontwikkelingen in het landelijk gebied en weet dus wat er nodig is om de uitstootnormen te halen. "Het transitiefonds gaf ons wel een bepaalde zekerheid dat we tot 2035 over deze middelen zouden beschikken", aldus Wiersma.