De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy ligt onder vuur omdat hij in een interview de Russische oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin heeft verdedigd. Hij riep Oekraïne in het gesprek op om de Russische bezetting van de Krim en andere delen van Oekraïne te accepteren. Volgens Sarkozy zou Oekraïne nooit kunnen toetreden tot de EU of de NAVO, omdat Rusland daarmee voor het hoofd gestoten zou worden.

De wegens corruptie veroordeelde Sarkozy gaf het interview ter gelegenheid van de verschijning van het tweede deel van zijn memoires. Volgens The Observer, dat een exemplaar van het boek wist te bemachtigen, gaat de gewezen president in zijn boek nog verder dan in het interview. Zo bagatelliseert hij in ‘Le Temps des Combats’ de Russische agressie en hekelt hij de Europese en Amerikaanse steun voor Kyiv.