Sarkozy ook in hoger beroep veroordeeld wegens corruptie

De voormalige president Nicolas Sarkozy is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en machtsmisbruik. Evenals de rechtbank besloot het beroepshof in Parijs tot drie jaar opsluiting, waarvan twee voorwaardelijk. De rechtse 68-jarige ex-politicus mag zijn straf thuis uitzitten met elektronisch toezicht.

Zijn voormalig advocaat Thierry Herzog en rechter Gilbert Azibert zijn eveneens opnieuw veroordeeld. De drie hebben spanden volgens het beroepshof samen om informatie te vergaren over een andere corruptiezaak tegen de voormalige president. Sarkozy beloofde Azibert een post in Monaco in ruil voor informatie.