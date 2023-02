Corrupte ex-Europarlementariër gaat praten, ontving miljoenen aan smeergeld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Pier Panzeri (67), een Italiaanse politicus die van 2004 tot 2019 lid was van het Europees Parlement en daarna een lobbyclub oprichtte, heeft bekend dat hij samen met een handlanger minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van Marokko, Qatar en Mauritanië. Panzeri werd in december gearresteerd bij de spectaculaire ontknoping van een langlopend corruptieonderzoek waarbij de Griekse Europarlementariër Eva Kaili op heterdaad betrapt werd met tonnen aan contant geld. De Italiaan is gaan praten in ruil voor strafvermindering.

In zijn recente verhoren heeft Panzeri toegegeven dat hij - samen met degene die zijn rechterhand lijkt te zijn, Francesco Giorgi - minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van de drie genoemde landen: Marokko, Qatar en Mauritanië. Het overgrote deel van dat geld werd cash uitbetaald. Een deel van dat bedrag werd volgens de spijtoptant tussen 2018 en 2022 verdeeld onder Europarlementsleden en parlementaire medewerkers. Qatar was volgens hem de grootste ‘klant’ van de organisatie, die hij naar eigen zeggen leidde. Marokko zou minstens 180.000 euro cash hebben overgemaakt (plus geschenken en reizen) en Mauritanië 200.000 euro aan de ‘vennoten’ Panzeri-Giorgi.

Panzeri, zelf een sociaaldemocraat net als de andere verdachten, noemt ook de naam van Lara Comi als medeplichtige. Zij is lid van Forza Italia, de partij van de wegens fraude veroordeelde mediamagnaat en ex-premier Silvio Berlusconi. Comi verving in november 2022 Berlusconi in het Europarlement. Ze ontkent de beschuldigingen.

Het Belgische weekblad Knack heeft de hand weten te leggen op de verslagen van de politieverhoren van Panzeri. Dat staat vol met saillante details, zoals dat hij een keer van zijn smeergeld beroofd werd in de Thalys.

In oktober 2022 maakten ze opnieuw een afspraak in Parijs. Ze reisden dit keer met de Thalys. Ze kregen elk, zei Panzeri tijdens zijn ondervraging, 25.000 euro. Maar op de terugweg stootte hij naar eigen zeggen op een discrete, maar vooral gelukkige zakkenroller. ‘Ik had het bedrag verdeeld: 10.000 euro in mijn koffer en 15.000 euro in mijn rugzak. Toen ik in Brussel aankwam, stond mijn tas er nog, maar het geld dat daar verstopt zat, was er niet meer. Er was 15.000 euro van me gestolen.’