Correctief referendum lijkt het niet te gaan halen

Greendutch

13 apr. 2022 - 8:44

natuurlijk willen CDA,VVD,SGP dat niet, dat zijn de anti-democratische machtswellustelingen bij uitstek, van oudsher. niet regeren voor en door het volk maar hautain van bovenaf opleggen. zoals in de middeleeuwen: de koning , de adel en de clerus spraken >> het volk volgde. wat de conservatieven betreft liever geen veranderingen en daar sluit de hele rechterflank zich achter aan. volksberadingen instellen werken ook. iedereen maakt bv 2 á 4x per jaar kans opgeroepen te worden voor een ronde tafel gesprek over een onderwerp. tafels zijn rechtvaardige afspiegeling van maatschappij . men wordt extra van info voorzien en moet ideeën aandragen, argumenten geven, voors- en tegens bespreken. naarmate proces vordert worden alle meningen/argumenten samengevat in advies aan regering. dat is wat men wil en weegt voor 50% in de besluitvorming. dit bevorderd sociaal maatschappelijk bewustzijn, politieke interesse en verantwoordelijkheidsgevoel. niet even stemmen op briefje waar ja/nee/geen mening op staat achter onderwerp waar men onvoldoende kennis van heeft maar bewustwording en verantwoording ofwel een volwassen maatschappij en echte democratie