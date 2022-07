Coronavirus krijgt de Amerikaanse president Joe Biden (79) te pakken

21 jul. 2022 - 21:13

Nationalist zeker? Trump was de allerslechtste president die Amerika ooit gehad heeft. Niets bereikt. Behalve dat het Capitool zo beetje in puin lag. Trump met zijn nep banen. Door statistieken vervalste lage werkloosheid. En zijn economische groei die niet aan hem te danken was. Waardeloze president. Biden wordt overal dwarsgezeten. Door de foute Republikeinen en in zijn eigen partij zijn er ook vijanden. Die nep Democraat uit West Virgina bijvoorbeeld. Joe Manchin. Voor de rest ben je ontzettend slecht geïnformeerd. Woodrow Wilson, Roosevelt, Kennedy waren allemaal kreupel of waren ziek of hadden een beroerte. Het land draaide desondanks door. Reagan was in de laatste fase van zijn presidentschap dement. Dries Roelvink kan ook president van Amerika worden. Als hij Amerikaan was. President zijn is niet moeilijk. Je moet wat decreten tekenen. Je stafchef kan het beleid uittekenen. In het Huis en de Senaat wordt het politiek handwerk gedaan. President zijn stelt niets voor. Vandaar ook dat nietsnut Trump het vier jaar volhield. Onfatsoenlijk rechts is zo onfatsoenlijk dat ze niet door hebben dat Biden door een hel gaat omdat hij zoon verloor. Daar wel eens bij nagedacht? Ik denk niet eens dat hij dement is. Hij is verdrietig en gebroken. En onbeschoft "rechts" maakt daar nu al 2 jaar misbruik van.