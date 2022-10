Coronavirus is begonnen aan najaarsoffensief, aantal besmettingen neemt razendsnel toe Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 554 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Torsten Reimer

Het aantal coronabesmettingen neemt razendsnel toe. Niet alleen in Nederland maar ook in de omliggende landen België, Duitsland en Groot-Brittannië. Het ANP meldt dat afgelopen weekend de grootste stijging sinds maart dit jaar werd gemeten. Er kwamen 146 patiënten bij in de ziekenhuizen wat het totaal op 842 bracht. 44 mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care liggen.

In Groot-Brittannië, waar nu naar schatting meer dan een miljoen mensen besmet zijn, is corona ook bezig aan een come back. Medici maken zich zorgen omdat het gaat om varianten als Centaurus, oftewel BA.2.75.2, en om BQ.1.1. Van beide varianten wordt gevreesd dat ze in staat zijn de afweerreacties van het lichaam, gebaseerd op vaccinatie of eerdere besmetting, te omzeilen.

Ook in België komt de zogeheten herfstgolf die voor half oktober voorspeld werd op gang. De Standaard schrijft:

Tussen 27 september en 4 oktober werden per dag gemiddeld 94,3 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 28 procent op weekbasis. Er liggen momenteel 1.294 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 39 procent tegenover een week eerder. Daarvan liggen 74 mensen op een afdeling intensieve zorg, dat is een stijging van 32 procent.

Belgen wordt aangeraden een boosterprik te halen.

In Duitsland waar, in tegenstelling tot in Nederland, het aantal besmettingen wordt bijgehouden, is vorige week een verdubbeling van het aantal gevallen vastgesteld. Het gaat om bijna 100.000 besmettingen binnen een etmaal. In reactie op de verontrustende stijging heeft de regering verscherping van de coronamaatregelen doorgevoerd. Zo wordt in treinen weer een FPP2-masker verplicht in plaats van een gewoon mondmasker.

Nederland wil wachten met maatregelen tot de situatie uit de hand loopt.

RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag in de Tweede Kamer dat nieuwe maatregelen om verspreiding tegen te gaan vooralsnog niet nodig zijn. Volgens Van Dissel was de opleving van het aantal besmettingen voornamelijk te wijten aan de lagere buitentemperaturen en vertaalde het zich slechts in beperkte mate in een toename in ziekenhuis- en IC-opnames. Hij waarschuwde toen wel al dat dit niet betekent „dat het volgende week niet anders kan zijn”. Van Dissel heeft vooralsnog niet laten weten of de nieuwste opnamecijfers hem alsnog tot een ander advies nopen.