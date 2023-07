Consultant wil niet nog een keer CDA-lijsttrekker worden

Hoekstra lag de laatste maanden ook intern flink onder vuur. Zijn partij doet het dramatisch in de opiniepeilingen, en Limburgse CDA’ers dreigden met een afsplitsing van de landelijke partij. “Je krijgt altijd kritiek als partijleider”, erkent Hoekstra in De Telegraaf. “En eerlijk is eerlijk: in een aantal gevallen was die ook terecht. Tegelijkertijd moet je je daar ook niet door gek laten maken.”