Limburgse CDA’ers overwegen afsplitsing van landelijke partij

22 jun. 2023 - 10:34

Dat BBB vooral van het CDA heeft gewonnen is een rechts radicale leugen. Vooral verzonnen door degene die het niet kunnen verkroppen dat nep rechts het slecht heeft gedaan in maart. https://nos.nl/collectie/13923/artikel/2467692-bbb-deed-het-ook-goed-in-steden-stikstof-en-vertrouwenskloof-leidend-voor-stemmers BBB won vooral veel van PVV en VVD. De neergang van het CDA begon al in 2010. En je zou ook kunnen zeggen in 1994. Toen er al 20 zetels af gingen. In 2010 ging het vooral naar de VVD. Die vooral in nieuwbouw wijken en forenzen steden CDA aftroefde en in Brabant. Josse de Voogd heeft in maart al laten weten dat die hele stad platteland tegenstelling zwaar overtrokken is. Die laatste alinea is ook onzin. Het CDA heeft genoeg talent rondlopen in hun fractie. Henri Bontenbal, Anne Kuik, Derk Boswijk en dan haal ik ook Eline Vedder maar aan. In maart deed trouwens Omtzigt niet mee. De peilingen laten al zien dat BBB zeer veel er van gaat krijgen als Omtzigt mee doet. BBB zou dan door de helft gaan. Geen idee wat je met Rutte 2 bedoelde. Buma heeft vooral PVV retoriek lopen brallen. Wat overigens niet gewerkt heeft.