Conservatieve Spaanse premierskandidaat onder vuur vanwege gedraai over vriendschap met beruchte drugscrimineel

22 jul. 2023 - 10:29

Rechts en conservatief en de banden met de criminaliteit. Rechts en corruptie. Het is al peper en zout. Rechts en zelfverrijking. Zie de Cumex affaire waar de belastingdienst 27 miljard misliep door het dividend strippen. In eigen land Urker vissers die zich met cocaïnesmokkel bezighouden. In Italië had je Berlusconi en zijn banden met de criminaliteit of illegale activiteiten. In Spanje de volgende rechtste rakker die banden had of nog heeft met een drugbaron. Waar geld is is macht. Waar macht is, is invloed. Geld kan iemand maken of kraken en kan je gebruiken om je doel te bereiken. Berlusconi, dankzij de gekochte mediakanalen. Trump in de VS, Bolsenaro in Brazilië. Of het veel uitmaakt in Spanje dat een rechtse rakker foute vrienden heeft maar mooi praat en waarschijnlijk al het heeft opgebiecht in de kerk. Hypocriet rechts. Een beetje het CDA van Spanje die net als bij Rutte 1 best wel werken met de PVV van Spanje. Waar homoseksuelen bekaaid af komen, klimaatverandering, of actie daarop wordt ontkend en ontmoedigd. Terwijl het op vele plaatsen 40+ graden was.