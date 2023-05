Spanje maakt ruk naar (extreem)rechts, linkse regering schrijft vervroegde verkiezingen uit • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1148 keer bekeken • bewaren

De linkse partijen in Spanje hebben bij de lokale en regionale verkiezingen verloren. Voor de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. In plaats van eind dit jaar mogen de Spanjaarden nu al op 23 juli stemmen. “Het is het beste als de Spanjaarden nu het woord nemen om de politieke richting van het land te bepalen”, verklaarde Sánchez maandag.

De Volkskrant schrijft dat de partij van de premier, PSOE, “het niet eens zo beroerd” heeft gedaan. De sociaaldemocraten kregen 28,1 procent. “Vergeleken met 2019, toen de partij 29,4 procent van de stemmen kreeg, is het verlies beperkt. Het grote verschil met vier jaar geleden is de chaos aan de linkerkant van de PSOE. De uiterst linkse, populistische partij Unidas Podemos (Samen kunnen we het), die samen met de PSOE de landelijke regering vormt, bevindt zich in verregaande staat van ontbinding. In de regio’s Madrid, Valencia en Canarische Eilanden wist Unidas Podemos niet eens de kiesdrempel te halen. Dat betekent een klap voor het linkse blok.”

Winnaar van de verkiezingen was de conservatieve Partido Popular (PP). Ook de extreemrechtse partij Vox deed het goed. In verscheidene regio’s zullen de PP en Vox gaan samenwerken, zo is de verwachting.