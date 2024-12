Commissariaat voor de Media tikt rechtse coalitie op de vingers: Niet bemoeien met de journalistiek

PVV-leider Geert Wilders noemde journalisten, die hij maar heel zelden te woord staat, een jaar geleden "tuig van de richel". Deze uitspraak, afgekeken van de haatcampagne die zijn grote voorbeeld Donald Trump voert tegen de pers, nam hij nooit terug. Ook BBB-leider Caroline van der Plas laat geen moment onbenut om op haar favoriete sociale netwerk X journalisten aan te vallen wanneer ze het niet eens is met de berichtgeving. Haar fractiegenoot Claudia van Zanten probeerde tot tweemaal toe via Kamervragen de NOS te censureren .

Afgelopen week kwamen daar ook NSC-Kamerlid Aant Jelle Soepboer en VVD-Kamerlid Ulysse Ellian bij. Soepboer noemde het feit dat omroep PowNed een documentaire maakte over het Sunneklaasfeest op Ameland “disproportioneel” en vroeg om een herziening van de journalistieke codes. Ellian viel NRC aan en zei dat “je bijna zou denken dat afkeer van Israël en Joden een vereiste is om bij de NRC te werken”. Diezelfde krant bracht eerder samen met YouTube-kanaal BOOS (BNNVARA) een uitgebreide reportage over Hitler-verering en antisemitisme binnen de harde kern van Feyenoord, maar daarover heeft geen enkele coalitiepartij zich uitgesproken.

Het Commissariaat kan echter juridisch geen stappen ondernemen tegen politici die zich op deze manier uitlaten over de media. “Uitspraken van politici over de vrijheid van media vallen juridisch gezien niet onder de Mediawet”, legt de zegsman uit. “Ze zijn onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, die is vastgelegd in de Grondwet. Politici mogen zich vrij uiten, zolang het niet in strijd is met de wet.” Toch wil de waakhond “toezicht houden op de journalistieke en de professionele kwaliteitseisen.” Mede daarom deelt het CvdM nu deze uitlatingen.