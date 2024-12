BBB zet opnieuw aanval in op de persvrijheid en pleit voor censuur van publieke omroep Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 578 keer bekeken • bewaren

De BoerenBedrogBeweging heeft niet veel op met de vrije pers en onafhankelijke verslaggeving. Dat bleek maandag voor de zoveelste keer tijdens het Mediadebat in de Tweede Kamer. BBB-Kamerlid Claudia van Zanten pleitte daar wederom voor een beperking van de persvrijheid en nam daarbij specifiek de NOS op de korrel die volgens haar te eenzijdig verslag doet van de Israëlische genocide in Gaza. Eerder al werd een oproep tot censuur van Van Zanten afgeserveerd door de minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor het nieuwste rondje persbreidel baseerde Van Zanten zich op de onderBBBuik van mensen die zich in haar mailbox beklagen over de berichtgeving van onder meer de NOS. Om hoeveel mensen dat dan gaat zegt ze er niet bij, maar het is volgens de BBB'er voldoende om te spreken van "geluiden uit de samenleving" die onderzocht moeten worden. Door verslag te doen van de totale vernietiging van Gaza zou de NOS zich volgens Van Zanten niet meer bezighouden met gebalanceerde nieuwsgaring.

Dat was tegen het zere been van andere partijen. Zo maakte CDA-Kamerlid Harmen Krul de BBB'er nog maar eens duidelijk dat er in Nederland sprake is van een onafhankelijke pers en dat het niet aan de Tweede Kamer is om zich met de berichtgeving te bemoeien. Datzelfde wierp ook GL-PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis haar voor de voeten die zei persoonlijk ook het nodige te vinden van sommige omroepen maar dat de politiek zich daar niet mee heeft te bemoeien.

Een zichtbaar geïrriteerde Van Zanten deed vervolgens of zij degene is die het zwijgen wordt opgelegd door op hoge toon te vragen of zij als Kamerlid ook haar mening niet meer mag geven, terwijl ze dat even daarvoor minutenlang ongestoord had kunnen doen.