Coevorden capituleert voor fascistisch straatgeweld

De gemeente Coevorden heeft donderdag besloten om veertien minderjarige vluchtelingen niet te huisvesten in vijf rijtjeswoningen in de wijk Tuindorp. Burgemeester Renze Bergsma kondigde op een persconferentie aan dat hij de veiligheid van de meisjes – allemaal tussen de 15 en 18 jaar – niet kan garanderen na dagenlange gewelddadige rellen van rechtsextremisten. Dat meldt de NOS .

De afgelopen dagen escaleerde de situatie in Tuindorp. Auto's gingen in vlammen op, ruiten werden ingegooid en ondanks een noodverordening moest in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw de ME worden ingezet. Niemand werd gearresteerd, wat inmiddels een zorgwekkend patroon is geworden bij extreemrechtse terreur. Afgelopen weekend vielen racisten al politieagenten aan. Omwonenden houden ondertussen bij hoog en laag vol dat er niet alleen meisjes maar ook "getraumatiseerde jongens" zouden komen, wat op geen enkele manier het geval zou zijn.