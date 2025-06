Drentse racisten vallen politie aan bij oproer tegen opvang minderjarige meisjes Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 296 keer bekeken • bewaren

In Coevorden hebben tientallen racistische oproerkraaiers zondagavond de politie aangevallen. De relschoppers staken ook een aanhanger in brand. De ongeregeldheden zijn een gevolg van een hetze tegen de opvang van veertien meisjes tussen de 14 en 18 jaar die officieel erkend zijn als vluchteling. Er zijn door de gemeeteraad, na gesprekken met omwonenden, vijf huizen beschikbaar gesteld waar de meisjes onder begeleiding gaan wonen in de 35.000 inwoners tellende gemeente.

Burgemeester Renze Bergsma is geschokt door de intimidatie: "Laat ik duidelijk zijn: dit is onacceptabel. Brandstichting midden op de weg is niet alleen gevaarlijk, maar in dit geval ook bedoeld om angst aan te jagen en een kwetsbare groep te intimideren".

Het is de bedoeling dat de jongeren vijf jaar blijven wonen in het pand in Coevorden, er zijn daarnaast altijd twee begeleiders aanwezig in het huis. Bergsma vindt het belangrijk dat de samenleving de verantwoordelijk neemt om ze te beschermen: "Ze verdienen een veilige plek om op adem te komen, te leren, en aan hun toekomst te bouwen. Zij zijn geen bedreiging, zij zijn kinderen."

De politie heeft camera's moeten installeren voor de veiligheid van de minderjarige vluchtelingen tegen het toenemende geweld van de racisten. Eerder werden de ruiten al ingegooid.

coevorden , vluchtelingen , racisme , geweld